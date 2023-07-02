Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fransa'da protestoların 5. gününde yüzlerce kişi gözaltında: İşte son durum

Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesiyle başlayan olaylı protestoların 5. gecesinde ülkede 45'i başkent Paris'te olmak üzere 121 kişi gözaltına alındı. Bakanlık sabah saatlerinde gözaltıların 719'a yükseldiğini duyurdu.

ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
  • Fransa'da protestoların 5. günü! Bakanlık son durumu duyurdu! - Güncel haberler

    Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle başlayan olaylı protestoların 5. gecesinde ülkede 45'i başkent Paris'te olmak üzere 121 kişi gözaltına alındı.
  • Fransa'da protestoların 5. günü! Bakanlık son durumu duyurdu! - Güncel haberler

    İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gece yaptığı Twitter paylaşımında, akşamdan bu yana başlayan protestolarda ülke genelinde 427 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlık sabah saatlerinde gözaltıların 719'a yükseldiğini duyurdu.
  • Fransa'da protestoların 5. günü! Bakanlık son durumu duyurdu! - Güncel haberler

    BELEDİYE BAŞKANININ EVİ DE HEDEF ALINDI

    Öte yandan olaylar sırasında L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evi de yanan bir araçla hedef alındı. Belediye Başkanı Jeanbrun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, evine alev alan bir araçla girildiğini belirterek, "Eşim ve çocuklarım şokta ve yaralandılar. Katiller." ifadesini kullandı.
  • Fransa'da protestoların 5. günü! Bakanlık son durumu duyurdu! - Güncel haberler

    Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ise olaylar nedeniyle Paris'te kurulan kriz merkezine geçti. Borne, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, akşamdan itibaren 45.000 polis ve jandarma ile binlerce itfaiyecinin düzeni sağlamak için görevlendirildiğini belirtti.
  • Fransa'da protestoların 5. günü! Bakanlık son durumu duyurdu! - Güncel haberler

    FRANSA'DAKİ OLAYLAR

    Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.
  • Fransa'da protestoların 5. günü! Bakanlık son durumu duyurdu! - Güncel haberler

    Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
  • Fransa'da protestoların 5. günü! Bakanlık son durumu duyurdu! - Güncel haberler

    Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

     
  • Fransa'da protestoların 5. günü! Bakanlık son durumu duyurdu! - Güncel haberler

    Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
  • Fransa'da protestoların 5. günü! Bakanlık son durumu duyurdu! - Güncel haberler

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.