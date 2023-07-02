BELEDİYE BAŞKANININ EVİ DE HEDEF ALINDI

Öte yandan olaylar sırasında L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evi de yanan bir araçla hedef alındı. Belediye Başkanı Jeanbrun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, evine alev alan bir araçla girildiğini belirterek, "Eşim ve çocuklarım şokta ve yaralandılar. Katiller." ifadesini kullandı.