Fransa'da yapay zeka kullanılarak 20 binden fazla havuz tespit edildi, milyonlarca euro vergi geliri sağlandı 0:00 / 0:00

Getty Images

Fransa’da uydu görüntülerini yapay zeka kullanarak inceleyen yetkililer, 20 binden fazla havuz tespit etti. Fransız basınına göre böylece yaklaşık 10 milyon euro vergi geliri sağlandı.

Fransız yasalarına göre havuzlar, evin değerini artırdığı için emlak vergisinin de yükselmesini sağlıyor ve bu yüzden yetkililere bildirimi zorunlu.

Google ve Fransız danışmanlık şirketi Capgemini tarafından geliştirilen yazılım ise ilk olarak Ekim 2021’de dokuz bölgede denenmişti.

Yetkililer başarılı denemelerin ardından bunu ülke geneline yaymaya karar verdi.

İstatistik sitesi Statista’ya göre 2020 itibarıyla Fransa'da 3,2 milyon özel havuz var.

Havuzların popüleritesi pandemiden önce de yükselişteydi fakat pandemi döneminde daha fazla kişinin evden çalışmasıyla birlikte talep daha da arttı.

Le Parisien gazetesine göre ortalama 322 metrekare olan bir havuz için yaklaşık 200 euro vergi ödeniyor.

Vergi yetkilileri yazılımla yalnızca havuzları değil, evlerin değerini artıran veranda ve çardak gibi eklentileri de tespit etmek için kullanacak.

Gazeteye konuşan Kamu Finansmanı Genel Sekreter Vekili Antoine Magnant, “Özellikle veranda gibi eklentileri bulmak istiyoruz ama bir yandan da yapay zekanın bir çocuk oyun evini veya köpek kulübesini ev eklentisi sanmadığından emin olmamız lazım” dedi.

Fransa’da Yeşiller Partisi’nden Julien Bayou da kısa bir süre önce, ülkede yeni özel havuz inşasını yasaklama ihtimalini devre dışı bırakamayacaklarını açıkladı.

BFMTV’ye konuşan ve Fransa’nın "suyla başka türlü bir ilişki kurması" gerektiğini belirten Bayou, “Zor olan şey havuzları yasaklamak değil, hayati öneme sahip su ihtiyacımızı güvence altına almak” dedi.

Kayıtlara geçmiş en kötü kuraklığın yaşandığı Fransa’da 100’den fazla ilçede içme suyu tükendi.

Yalnızca 9,7 milimetre yağmurun düştüğü Temmuz ayı, Mart 1961’den bu yana en kuru ay oldu.

Ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusunda sulama yasaklandı.