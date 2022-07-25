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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fransa'nın Gironde bölgesindeki yangın 14. gününde kontrol altına alındı

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 12 Temmuz'da başlayan Landiras yangınının 14. gününde kontrol altına alındığı bildirildi.

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AA / HABERTURK.COM
  • Fransa'daki yangın 14. gününde kontrol altına alındı

    Ülke basınındaki haberlere göre, aynı bölgede 12 gün sonra kontrol altına alınan La Teste-De-Buch yangınından sonra Landiras'taki yangının da ilerleyişi durduruldu.

     

     
  • Fransa'daki yangın 14. gününde kontrol altına alındı

    Bölge valiliği, tahliye edilen on binlerce kişinin evlerine geri dönebileceğini açıkladı.

     

     
  • Fransa'daki yangın 14. gününde kontrol altına alındı

    Diğer yandan yangınların halen tam olarak kontrol altına alınmadığı ifade edildi.

     

     
  • Fransa'daki yangın 14. gününde kontrol altına alındı

    Landiras'ta 13 bin 800, La Teste-De-Buch'te 7 bin olmak üzere toplamda 20 bin 800 hektarlık yeşil alan zarar gördü.

     

     
  • Fransa'daki yangın 14. gününde kontrol altına alındı

    İtfaiye ekipleri, uygun hava şartlarının oluştuğu bölgede yangınları tamamen kontrol altına almaya çabalıyor.

     

     
  • Fransa'daki yangın 14. gününde kontrol altına alındı

    Yangınlar nedeniyle duman ve yanık kokusu Paris'e kadar ulaşırken, alevlerden etkilenen bölge ise Paris'in iki kat büyüklüğünde.

     

     
  • Fransa'daki yangın 14. gününde kontrol altına alındı

    Bölgedeki otel ve turistik işletmelerin sahipleri, yangınlar nedeniyle turistlerin rezervasyonlarını iptal etmelerinden yakınıyor.

     

     
  • Fransa'daki yangın 14. gününde kontrol altına alındı

    Quimper Savcısı Carine Halley, 18 Temmuz'da Finistere ve Brennilis bölgelerinde başlayan yangınların kundaklama nedeniyle çıktığını açıkladı.
  • Fransa'daki yangın 14. gününde kontrol altına alındı
  • Fransa'daki yangın 14. gününde kontrol altına alındı
  • Fransa'daki yangın 14. gününde kontrol altına alındı
  • Fransa'daki yangın 14. gününde kontrol altına alındı
  • Fransa'daki yangın 14. gününde kontrol altına alındı

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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