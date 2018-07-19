Fransa'nın Büyük Okyanus'taki toprağı Yeni Kaledonya, Kasım ayında bağımsızlığını elde etmek için referanduma gitmeye hazırlanıyor. Bağımsızlık hareketinin Sözcüsü Daniel Goa, Fransa'dan bağımsızlığının kaçınılmaz ve yerli halk için "haysiyet sorunu" olduğunu söyledi.

Fransız siyasetçi Laurent Wauquiez, Yeni Kaledonya olmadan Fransa'nın eskisi gibi olmasının mümkün olmadığını Yeni Kaledonya'nın Fransa'ya bağlı kalması gerektiğini söyledi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a açıkça çağrıda bulundu.

Öte yandan, anket sonuçları da çoğunluğun Fransa'yla kalmaktan yana olduğunu gösterirken hiçbir Fransız partisi, Yeni Kaledonya'nın bağımsızlık isteğine destek çıkmadı.

1853 yılında Fransa'nın kolonilerinden biri olan Yeni Kaledonya 1946 yılında ise Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer almaya başlamıştı. 2003 yılında ise anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bölge statüsü kazanmıştı.

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