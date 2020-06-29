Fransa eski Başbakanı Fillon'a hapis cezası

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 45 milyon kişi işini kaybetti

Reuters

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde başbakan olarak çalışan ve 2007-2012 yılları arasında görevini yürüten eski Başbakan François Fillon yolsuzluk ve usulsüzlük suçlamasıyla açılan davası bugün görüldü.

Mahkemede eski Başbakan François Fillon ve eşi Penelope Fillon'un usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle suçlu buldu.

Fransız mahkemesi parayı zimmete geçirme ve usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Fillon çiftini suçlu bularak hapis ve para cezası verdi.

Mahkeme François Fillon'a 375 bin euroluk para cezası verirken, Fillon'un gelecek 10 yıl içerisinde hiçbir seçime aday olarak girememesine karar verildi.

Mahkeme ayrıca suçlu bulunan çifte, 5 yıl hapis cezası verirken bunun 3 yılını erteleme kararı aldı.

Kararın ardından açıklamada bulunan Fillon çiftinin avukatı, masum olduklarını ve karar itiraz edeceklerini belirtti.

Fillon'un, eşi Penelope için “parlamento asistanı” adı altında bir pozisyonda iş verdiği ve yüzbinlerce euroluk maaş ödemesi gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.