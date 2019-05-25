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Fransa'nın başkenti Paris'te Ara Güler anlatıldı

AA

Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Cumhurbaşkanlığınca Fransa'nın başkenti Paris'teki "Ara Güler Sergisi" kapsamında düzenlenen panelde usta fotoğrafçıyı ve çalışmalarını anlattı

Ara Güler

Paris'in ünlü sanat galerisi Polka'da düzenlenen "Ara Güler'in Büyüsü" adlı panele Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Paris Müdürü Ahmed Bakcan, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Özgür Semiz, Eğitim Müşaviri Murat Demirkaya ve sanatseverler katıldı. 

Kahraman, Güler için Paris'in önemli bir yeri olduğunu söyledi.

"Ara Güler kendisini sanatçı ve fotoğrafçı değil, foto muhabiri olarak tanımlardı." diyen Kahraman, Fransız foto muhabiri Henri-Cartier Bresson'un Güler için önemli biri olduğunu, Güler'in Paris'te beraber çalıştığı Bresson'ı ustası olarak gördüğünü belirtti.

Güler'e göre fotoğraf çekmek için sabırlı olmak ve bazen bir kareyi çekebilmek için saatlerce beklemek gerektiğini ifade eden Kahraman, yüzlerce renkli fotoğraf çektiğini ancak siyah-beyaz çekmeyi tercih ettiğini vurguladı.

"Ara Güler, hayatının her anında fotoğraftan bahsederdi." ifadesini kullanan Kahraman, Güler'in Yaşar Kemal ile vakit geçirdiğini anlattı.

Kahraman, usta fotoğrafçının çok çalışkan olduğunu, daha 20'li yaşlarında Türkiye'de önemli biri haline geldiğini, dünyaca ünlü dergilerin Orta Doğu foto muhabirliği yaptığını söyledi.

Güler'in 20. yüzyılın en önemli kişilerinin portrelerini çektiğini, Picasso’nun da Güler'in portresini çizerken fotoğrafının olduğunu dile getiren Kahraman, "Türkiye'deki entelektüel ve sanatçılar, Güler'in (fotoğraf alanında) yeni bir dönem başlattığını kabul ederdi. Güler, modern Türkiye'nin modern imajının yaratıcısıdır." dedi.

SERGİ DÖRT ŞEHİRDE DAHA AÇILACAK

Cumhurbaşkanlığı ile Doğuş Grubu Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen serginin Paris'in ardından sırasıyla Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu'da sanatseverlerle buluşması öngörülüyor.

Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri gösterilen Ara Güler, "Master of Leica" unvanına sahipti.

Ana sponsorluğunu Halkbank ve Ziraat Bankası, ulaşım sponsorluğunu Türk Hava Yolları, medya sponsorluğunu Sabah ve Daily Sabah gazetelerinin üstlendiği "Ara Güler Sergisi", yurt dışında önemli müze ve galerilerde yer alarak uluslararası sanat platformunda Güler'in anısını yaşatacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK SÖZ

Ön sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan sergi kitabı da Paris'te Fransızca olarak ziyaretçilere dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergi kitabı için kaleme aldığı ön sözde Ara Güler'i şöyle anlattı:

"Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Siyasi mücadeleleriyle, devlet adamlıklarıyla, fikirleriyle, sanatçılıklarıyla, insani duyarlılıklarıyla son 65 yılda dünyamızda iz bırakmış tüm önemli isimlerin, onun objektifinin önünden geçmiş olması, bunun en büyük ispatıdır. 1950 yılında başladığı ve son nefesine kadar sürdürdüğü uzun meslek hayatı boyunca çektiği fotoğrafların, bugün de dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların, albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz. Doğup büyüdüğü İstanbul'u, hayatının ve sanatının merkezine koyan Ara Güler'in serüveni, yakın tarihimizin de bir özeti gibidir.

Kendisini, bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız."

ARA GÜLER KİMDİR?

Ara Güler, 1928'de İstanbul'da doğdu. Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Güler, 1956'da Time Life, 1958'de Paris Match ve Stern dergilerinin Yakın Doğu foto muhabirliğini üstlendi. Aynı dönemlerde Magnum Photos, Ara Güler fotoğraflarının uluslararası dağıtımına başladı. 1961'de İngiltere'de yayımlanan British Journal of Photography Year Book, onu "dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri" olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneğine (ASMP) kabul edildi ve bu kuruluşun Türkiye'den tek üyesi oldu.

Güler, 1962'de Almanya'da "Master of Leica" unvanını kazandı. Yine aynı yıl fotoğraf dünyasının en önemli yayınlarından Camera dergisi, onunla ilgili özel sayı yayımladı. Lord Kinross'un 1971'de basılan Ayasofya kitabının fotoğraflarını çekti. Skira Yayınevi tarafından Picasso'nun 90'ıncı yaş günü için hazırlanan "Picasso Metamorphose et Unite" adlı kitabın kapak fotoğrafı Güler'e aitti. Güler'in sanat ve sanat tarihi konularındaki fotoğrafları Time Life, Horizon, Newsweek ve Skira Yayınevi tarafından kullanıldı. Yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtları fotoğrafları, 1992'de Fransa'da Edition Arthaud, ABD ve İngiltere'de ise "Thames&Hudson" Yayınevleri tarafından "Sinan, Architect of Soliman the Magnificent" adı ile yayımlandı.

Ara Güler'e 2002'de Fransız hükümeti tarafından "Lejion D'Honneur; Officier Des Arts Et Des Lettre", 2009'da Paris Belediyesi tarafından "La Medaille de la Ville de Paris" unvanları verildi. 2005'te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü, 2008'de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Hizmet Ödülü, 2009'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü, ABD'de Lucie Awards Yaşam Boyu Onur Ödülü ve 2011'de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Güler, 2004'te Yıldız Teknik Üniversitesinden, 2013'te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden, 2014'te de Boğaziçi Üniversitesinden "Fahri Doktora" unvanı aldı.

Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi, sanatçının 90'ıncı yaş günü olan 16 Ağustos 2018'de Doğuş Grubu tarafından açıldı.

Ara Güler, 17 Ekim 2018'de 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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