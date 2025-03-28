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        Haberler Dünya Fransa'nın girişimiyle Suriye zirvesi | Dış Haberler

        Fransa'nın girişimiyle Suriye konulu toplantı düzenlendi

        Fransa ve Yunanistan'ın girişimleriyle Suriye konulu bir toplantı yapıldığı bildirildi.

        Giriş: 28.03.2025 - 23:26 Güncelleme: 28.03.2025 - 23:52
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        Fransa'nın girişimiyle Suriye zirvesi
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        Suriye Cumhurbaşkanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada Fransa’nın girişimiyle düzenlenen ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in katıldığı çevrim içi zirvenin ayrıntılarını paylaştı.

        Ortak güvenlik ve sınır sorunları gündemde

        Suriye Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, beşli zirvede Orta Doğu’nun güvenliğini ve istikrarını doğrudan etkileyen bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Görüşmeler, özellikle silahlı milisler ve sınır çatışmalarıyla ilgili ortak güvenlik tehditlerine odaklandı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye’nin güney sınırlarında büyük güvenlik sorunları yaşadığını ve İsrail’in Suriye topraklarındaki varlığının bölgesel barışa tehdit oluşturduğunu vurguladı. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ise Suriye ile güvenlik koordinasyonunun artırılmasını istedi. Yunanistan ve Kıbrıs, Suriye’nin terörle mücadelesine destek verilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

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        Yaptırımların kaldırılması çağrısı ve ekonomik İş birliği

        Zirvede bir diğer önemli başlık, Batı’nın Suriye’ye uyguladığı ekonomik yaptırımların kaldırılması oldu. Cumhurbaşkanı Şara, bu yaptırımların Suriye halkını doğrudan etkilediğini belirterek kaldırılmaları çağrısı yaptı. Macron ise, siyasi ilerlemenin sağlanması için yaptırımların hafifletilmesinin artık bir zorunluluk olduğunu söyledi. Lübnan, yaptırımların kaldırılmasının mültecilerin dönüşünü kolaylaştıracağını savundu. Kıbrıs ve Yunanistan ise yaptırımların kaldırılmasının bölgesel ekonomik iş birliği için ön şart olduğunu belirtti.

        Enerji, ulaşım ve göç konularında ortaklık vurgusu

        Zirvede, enerji ve ulaşım gibi ekonomik alanlarda iş birliğinin artırılması çağrısı yapıldı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Akdeniz ülkeleri arasında yasadışı göçle mücadelede ortak hareket edilmesi gerektiğini vurgularken, Suriye’nin enerji projelerine dahil edilmesine hazır olduklarını belirtti. Kıbrıs da deniz hukuku, geçiş adaleti ve iş birliğini destekleyen bir Suriye programını gündeme taşıdı.

        Reformlara destek ve İsrail’e karşı ortak tavır

        Katılımcı ülkeler, Suriye yönetiminin başlattığı siyasi ve ekonomik reformlara destek verdiklerini ifade etti. Şara, ülkede somut adımlar atıldığını, Suriye’nin istikrarlı ve güçlü bir devlet kurmak için çabaladığını aktardı. Ayrıca, İsrail’in Suriye’nin güneyine yönelik saldırıları kınandı ve Suriye’nin meşru haklarını savunmasının önemi vurgulandı. Şara, uluslararası ve Arap desteğinin artık bir lüks değil, zorunluluk olduğunu söyledi.

        Terörle mücadelede bölgesel iş birliği

        Zirvede terörle mücadelede istihbarat paylaşımı ve askeri destek konuları gündeme geldi. Terörden etkilenen bölgelerin yeniden inşası ve istikrara kavuşturulması için iş birliğinin artırılması gerektiği ifade edildi.

        Zirvenin sonuçları ve eksik parça: Türkiye

        Zirvenin sonunda taraflar, Suriye’nin yeniden inşasında ve bölgede istikrarın sağlanmasında uluslararası destek çağrısını yineledi. Brüksel Konferansı’ndan çıkan sonuçların uygulanmasının önemi vurgulandı.

        Ancak dikkat çekici olan şu ki: Bölgede doğrudan etkisi olan Türkiye gibi ana aktörlerin bu zirvede yer almaması da tartışma konusu oldu.

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