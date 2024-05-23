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        Haberler Dünya Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları: Cumhurbaşkanı Macron, Yeni Kaledonya'ya gitti

        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları: Cumhurbaşkanı Macron, Yeni Kaledonya'ya gitti

        Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da devam eden protestolar nedeniyle OHAL ilan edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 kişinin öldüğü bölgeye programını iptal edip gitti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.05.2024 - 01:13 Güncelleme: 23.05.2024 - 01:17
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        Macron karışıklığın sürdüğü bölgeye gitti
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şiddet olaylarıyla sarsılan Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'ya gitti.

        Macron’un yanında Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin ve Sébastien Lecornu da yer aldı.

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        Haber ajansı AP, Macron’un programını iptal ederek yaklaşık 16 bin kilometrelik yolculuğu gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Haberde Macron’un bir gün sürmesi beklenen ziyarette 6 kişinin ölümüne ve büyük bir yıkıma yol açan şiddet olaylarını inceleyeceği ifade edildi.

        Fransa Cumhurbaşkanı’nın, Yeni Kaledonya’da görev yapan kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek teşekkür etmesi de bekleniyor.

        OHAL'E GİDEN SÜREÇ

        Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, Fransız hükümetinin bağımsızlık yanlısı yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

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        Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanaklar, 300 bin olan Ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

        Fransız hükümeti, anayasa değişikliği tasarısıyla Ada'daki 25 binden fazla Fransız seçmenin seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmak istiyor.

        Ada'da 2018, 2020 ve 2021'de olmak üzere 3 kez bağımsızlık için referandum yapılmış, bağımsızlık yanlıları yüzde 50'ye ulaşamamış ancak bu kritik eşiğe yaklaşan oranları yakalamıştı.

        Yaşanan şiddet olaylarında 200'den fazla iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti. Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Fransa
        #Yeni Kaledonya
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