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Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda bir araya gelen on binlerce kişi, Bastille Meydanı’na yürüyerek, hükümet tarafından çıkarılmak istenen “Küresel Güvenlik” yasasını ve artan polis şiddetini protesto etti.

Afrika kökenli müzik yapımcısı Michel Zecler’e yönelik polis tarafından uygulanan şiddet görüntülerinin basına sızması ve göçmen kampını dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını darp etmesinin ardından bugünkü gösterilerde göstericilerin çoğunluğunu medya çalışanları, gazeteciler, sendikalar, sol gruplar ve sivil toplum örgütleri oluşturdu.

İÇİŞLERİ BAKANI'NA İSTİFA ÇAĞRISI

Göstericiler, ellerinde geçtiğimiz günlere Meclis'te yapılan oylamada yasa tasarısına “evet” oyu veren milletvekillerinin fotoğraflarını taşırken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e istifa çağrısında bulundu.

Eylemciler, polise taş ve havai fişekler ile saldırırken, polis göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Göstericiler, pak halindeki araçları ve çöp kutularını ateşe vererek, başkent sokaklarını savaş alanına çevirdi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Öte yandan 577 milletvekilinin bulunduğu Fransa Ulusal Meclis’inde 24 Kasım’da yapılan oylamada, tartışmalı yasa tasarısı 388 “evet”, 108 “hayır” oyu ile Meclis'ten geçmişti. Kabul edilen yasa tasarısının 2021 Ocak ayında Senato tarafından incelenmesi bekleniyor.

Küresel Güvenlik yasa tasarısındaki 24. madde, bir polis memurunun veya bir jandarmanın 'yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının' yayılması durumunda 1 yıl hapis cezası ve 45 bin Euro para cezasına çarptırılmasını içeriyor.

Tepkilerin artması üzerine Başbakan Jean-Castex, güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tartışmalı tasarının 24. maddesinin yeniden yazılması için bağımsız komisyon oluşturulacağını açıklamıştı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter'dan Zecler'e saldırı görüntülerinin kabul edilemez olduğunu ve kendilerini utandırdığını açıklarken, müzik yapımcısına şiddet görüntülerine ilişkin ifadeye çağrılan dört polis gözaltına alındı.