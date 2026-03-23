        Fransa'da seçimlerde büyük kentlerde sol kazandı | Dış Haberler

        Fransa’da seçimlerde büyük kentlerde sol kazandı

        Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre, seçimin ikinci turunda sandığa gidenlerin oranı yüzde 57 oldu. Bu oran 2020'deki yerel seçimlerin aynı turunda yüzde 41,86 olarak kayıtlara geçmişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 01:43 Güncelleme:
        Ülkenin en büyük 3 kenti olan Paris, Marsilya ve Lyon'da solcuların desteklediği adaylar seçimleri kazanırken, seçmenlerin çok sayıda kentte mevcut belediye başkanlarını yeniden göreve çağırdığı gözlemlendi.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2017-2020 yılları arasında başbakanı olarak görev yapan ve mevcut Le Havre Belediye Başkanı Edouard Philippe, oyların yüzde 47,71’ini alarak kentte yeniden belediye başkanı seçildi.

        Ufuklar partisi lideri olan Philippe, yerel seçimlerde başarılı olması halinde 2027'deki cumhurbaşkanı seçimlerine katılmak istiyordu.

        SOSYALİSTLER, PARİS'İ YÖNETMEYE DEVAM EDECEK

        Paris'te 2014'ten bu yana Belediye Başkanı olarak görev yapan sosyalist Anne Hidalgo'nun yardımcısı Emmanuel Gregoire, oyların yaklaşık yüzde 50'sini alarak seçimi önde bitirdi ve Paris Belediye Başkanı seçildi.

        Sosyalistler, bir sonraki yerel seçimlere kadar başkenti yönetmeye devam edecek. Macron'un merkez sağcı eski Kültür Bakanı Rachida Dati, Paris'te oyların yaklaşık yüzde 40 ile ikinci, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Sophia Chikirou ise oyların yaklaşık yüzde 10'u ile seçimi üçüncü sırada tamamladı.

        MARSİLYA'DA MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI YENİDEN SEÇİLDİ

        Ülkenin en büyük ikinci kenti Marsilya'da mevcut solcu Belediye Başkanı Benoit Payan oyların yüzde 54,60'ını alarak yeniden belediye başkanı seçildi. Payan'ın aşırı sağcı rakibi Franck Allisio ise oyların yüzde 39,10'unu alarak, seçimi ikinci sırada tamamladı.

        Lyon kentinde ilk turda neredeyse aynı oy oranına ulaşan 2 belediye başkan adayının ikinci turdaki oyları merak ediliyordu.

        Solcu partilerin desteğini alan mevcut çevreci Belediye Başkanı Gregory Doucet oyların yüzde 54'ünü alarak, merkez sağcı rakibi aday Jean-Michel Aulas'ı geçti.

        KUZEYDE LİLLE VE BANLİYÖSÜ ROUBAİX'DE SOLCULAR SEÇİMİ ÖNDE BİTİRDİ

        Ülkenin kuzeyindeki Lille kentinde oyların yüzde 50'sini alan mevcut sosyalist Belediye Başkanı Arnaud Deslandes, Lille'in banliyösü Roubaix kentinde oyların yüzde 55,61'ini alan LFI Milletvekili David Guiraud ise yarışı önde bitirdi.

        NİCE'DE AŞIRI SAĞCILARIN DESTEKLEDİĞİ ADAY KAZANDI

        Nice kentinde aşırı sağcıların da desteklediği merkez sağcı belediye başkan adayı Eric Ciotti oyların yüzde 45'ini toplayarak, seçimi kazandı.

        Aynı kentte 2017'den bu yana belediye başkanı olarak görev alan Christian Estrosi oyların yüzde 39,50'sini alarak yarışı ikinci sırada tamamladı.

        AŞIRI SAĞ, TOULON VE NİMES'DE MAĞLUP OLDU

        Toulon kentinde mevcut merkez sağcı Belediye Başkanı Josee Massi oyların yüzde 53,50'sini alarak, aşırı sağcı rakibi Laure Lavalette'i geride bıraktı.

        Nimes kentinde oyların yüzde 40,50'sini toplayan komünist Vincent Bouget, aşırı sağcı rakibi Julien Sanchez'i geçerek belediye başkanı seçildi.

        SEÇİMLERİN İKİNCİ TURUNDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        İkinci tur sırasında Annecy, Carcassone ve Saint-Etienne kentlerinde seçim merkezlerinde 3 kişi hayatını kaybetti.

        Saint-Etienne'de hayatını kaybeden kişinin bir seçim merkezi gözlemcisi olduğu bildirildi.

        SİYASİLERDEN GELEN İLK TEPKİLER

        Paris'te seçimleri kazanan Gregoire, başkentte düzenlediği basın toplantısında, seçmenlerin seferberliği sayesinde sağcıların Paris'i yönetmeyeceğini belirterek, "Paris, aşırı sağcı bir kent değil ve olmayacak." dedi.

        Gregoire, ırkçılığı ve Yahudi karşıtlığını reddettiklerini dile getirerek, "Paris sizlere ait, Paris sizlersiniz." dedi.

        LFI parti Koordinatörü Manuel Bompard, Paris'te basına yaptığı açıklamada, seçimlere katılımın düşük olduğuna dikkati çekerek, ülkenin ciddi bir demokratik krizden geçtiğini vurguladı.

        Bompard, partilerinin listelerinin seçimlerde ciddi bir çıkış yaptığını dile getirerek, Macron ve destekçilerini kast ederek "Macronculuk yok olmanın eşiğinde." dedi.

        Merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisi Başkanı Bruno Retailleau, başkentte yaptığı konuşmada, partilerinin ülkenin en büyük siyasi gücü olduklarını savundu.

        Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Grup Başkanvekili Marine Le Pen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, ikinci turda partilerinin onlarca kentte galip geldiğini belirterek, bu durumu "muazzam bir zafer" olarak nitelendirdi.

        Sosyalist Partisi (PS) lideri Olivier Faure ise, Paris, Marsilya ve Lyon kentlerinde önde olduklarını dile getirdi.

        Rönesans'ın Genel Sekreteri Gabriel Attal, Paris'te yaptığı konuşmada, seçimlerde Rönesans partili 200 adayın belediye başkanı seçildiğini belirtti.

        Fransa'da belediye meclis üyesi adayları farklı parti ve ittifakların sunduğu listeler halinde seçimlere katılıyor.

        Yerel seçimlerin ikinci turunda belediyelerde en yüksek oy oranına sahip olan liste, belediye meclisinin sandalyelerinin yarısını kazanıyor.

        Geriye kalan sandalyeler ise aynı belediye için yarışan ve oyların yüzde 5'ten fazlasını alan tüm listelerin oy oranlarına orantılı olarak dağıtılıyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Başkentte metro çıkışında bıçaklar çekildi

        Akköprü'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Yakalanan şüphelilerden birinin 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Bayram tatili sonrası yollarda dönüş yoğunluğu!
        Bayram tatili sonrası yollarda dönüş yoğunluğu!
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Süleyman Hurma'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Süleyman Hurma'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi sorgulanıyor
        Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi sorgulanıyor
        "Icardi, hücumda sorun var dedirtmez!"
        "Icardi, hücumda sorun var dedirtmez!"
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        Tülin Şahin ameliyat oldu
        Tülin Şahin ameliyat oldu
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası