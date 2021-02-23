Fransız aktör Depardieu hakkında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Fransız aktör Depardieu hakkında "tecavüz" ve "cinsel tacizden" soruşturma açıldı

Fransız aktör Gerard Depardieu hakkında "tecavüz" ve "cinsel taciz" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Fransız aktör Depardieu hakkında
AA

Fransız basınının adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, 72 yaşındaki Depardieu hakkındaki "tecavüz" ve "cinsel taciz" suçlamalarıyla soruşturmanın 16 Aralık 2020'de açıldığı belirtildi.

Haberlerde, Depardieu hakkında adli denetim kararı alınmadığı kaydedildi.

Fransız aktör hakkında 2018'de açılan ön soruşturmayla ilgili Haziran 2019'da takipsizlik kararı verildiği ifade edilen haberlerde ancak Haziran 2020'de Depardieu tarafından "tecavüz ve cinsel tacize uğradığını öne süren 22 yaşındaki komedyen kadının yeniden suç duyurusunda bulunmasıyla konuyu takip etmesi için hakim atandığı ve olayla ilgili soruşturma açıldığı aktarıldı.

Depardieu'nün avukatı Herve Temime, basına yaptığı açıklamada, müvekkilinin suçlamaları reddettiğini, soruşturmanın kamuoyuyla paylaşılmasına tepki gösterdi.

Söz konusu komedyenin Ağustos 2018'de Lambesc semtindeki jandarmaya suç duyurusunda bulunmasıyla Depardieu hakkında ön soruşturma açılmıştı.

Olayın 7 ve 13 Ağustos 2018'de Fransız aktörün Paris'teki evinde gerçekleştiği belirtilmişti.

Fransa'da varlık vergisinin yükselmesi nedeniyle geçmişte Belçika'ya taşınan Depardieu, 2013'te Rusya vatandaşlığını almıştı. Depardieu, 2018'de yaptığı açıklamada, Cezayir’e taşınma kararı aldığını söylemişti.

SİNEMA TARİHİNE ADINI YAZDIRMIŞ USTALARLA ÇALIŞTI

Depardieu, küçük bir gezici tiyatroyla başladığı oyunculuk kariyerinde Bertrand Blier'nin "Les Valseuses (1971)" filmiyle başrole yerleşti. Bundan sonra ise dramadan maceraya, komediden tarihi filmlere tüm türlerde performansını sergiledi.

Yalnız Fransız sinemasında değil İtalyan, Rus, Alman ve Orta Asya sinemalarında da boy gösteren Depardieu sanat filmlerinde yer aldığı kadar gişe filmlerinin sevilen karakterlerini canlandırdı. Depardieu, sinema tarihine adını yazdırmış ustalarla çalıştı. Truffaut'nun yönettiği "Son Metro" (Le Derniere Metro-1980) Oscar ve Altın Küre'de Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü'ne aday gösterilirken, Depardieu'ya En İyi Erkek Oyuncu Cesar'ını getirmişti.

Oyunculuğun yanı sıra kamera arkasına da geçen Depardieu, Moliere'in Tartüf'ünü sinemaya aktarmış ve ortak yönetmenliğini üstlendiği iki film çekmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ekvador'da cezaevlerinde isyan çıktı: Çok sayıda ölü var
DÜNYAEkvador'da cezaevlerinde isyan çıktı: Çok sayıda ölü ...
Katar ve Mısır arasında Körfez uzlaşısının ardından ilk resmi temas gerçekleşti
DÜNYAKatar ve Mısır arasında Körfez uzlaşısı sonrası ilk ...
Almanya’nın Bavyera eyaletinde İslam din dersi seçmeli olarak okutulacak
DÜNYAAlmanya'daki bir eyaletten İslam din dersi kararı
Biden, kutup soğuklarından etkilenen Teksas'ı ziyaret edecek
DÜNYABiden, kutup soğuklarından etkilenen Teksas'ı ziyaret ...
İngiltere Başbakanı Johnson'dan, "iklim değişikliği küresel bir tehdit" uyarısı
DÜNYAİngiltere Başbakanı'ndan iklim değişikliği uyarısı
İsrail'de Kovid-19'u reddeden ve aşıya karşı çıkan doktorun sağlık lisansı iptal edildi
DÜNYAİsrail aşıya karşı çıkan doktorun lisansını iptal ...
İran'dan Pakistan sınırında meydana gelen olaylarla ilgili açıklama
DÜNYAİran'dan Pakistan sınırındaki olaylarla ilgili ...
Netanyahu: İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için her şeyi yapacağız
DÜNYANetanyahu: İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için ...
SON DAKİKA: Ege'de Türk gemisine taciz! - Haberler
DÜNYAYunan savaş uçaklarından Türk gemisine taciz!
SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan normalleşme yorumu: Umutluyum! - Haberler
DÜNYAJohnson'dan normalleşme yorumu: Umutluyum!