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Fransız polisi Paris'teki Şanzelize Caddesi'ni tahliye etti

Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olaylı protestoların 5. gecesinde başkent Paris ve Marsilya'daki gösteriler kundaklama olaylarına sahne oluyor. 121 kişi gözaltına alınırken, ünlü Şanzelize Caddesi tahliye edildi. Öte yandan birçok aşırı sağ grubun göstericilere müdahalede bulunmak için sokaklara çıktığı iddia edildi.

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  • Fransız polisi Paris'teki Şanzelize Caddesi'ni tahliye etti - Dünyadan haberler

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, göstericilerin Paris'te birçok noktada yangın başlattığı yer alıyor.

    Barbes semtinde protestocular bir yandan polislere havai fişeklerle saldırırken diğer yandan kurdukları barikatları ateşe verdi.
  • Fransız polisi Paris'teki Şanzelize Caddesi'ni tahliye etti - Dünyadan haberler

    Kolluk kuvvetlerinin Paris'in turistik caddesi Şanzelize'yi tahliye etmesine rağmen protestocular birçok noktadan caddeye girmeye çalışıyor.

    "Nael için adalet" sloganları atan göstericilere polis müdahaleye etmeye başladı.
  • Fransız polisi Paris'teki Şanzelize Caddesi'ni tahliye etti - Dünyadan haberler

    İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris'te akşam başlayan gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 80'e yükseldiğini açıkladı.

    Darmanin, olayların yoğunlaştığı Marsilya'da da 55 kişinin polislerce alıkonulduğunu kaydetti.
  • Fransız polisi Paris'teki Şanzelize Caddesi'ni tahliye etti - Dünyadan haberler

    Strasbourg kentinde de protestolar yeniden alevlenirken göstericiler polislere yoğun şekilde havai fişeklerle saldırdı.

    Özel kuvvetlerden oluşan ekipler, olayları bastırmak için zırhlı araçlarla müdahaleye başladı.
  • Fransız polisi Paris'teki Şanzelize Caddesi'ni tahliye etti - Dünyadan haberler

    Rennes kentinde de protestolar artarken toplanan yüzü maskeli grup polislere havai fişek fırlattı.

    Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, şehir merkezindeki bir mağazanın "gençlerden oluşan bir çete" tarafından yağmalandığını aktardı.
  • Fransız polisi Paris'teki Şanzelize Caddesi'ni tahliye etti - Dünyadan haberler

    Fransız televizyon kanalı BFMTV, birçok kentte olayların kontrol dışına çıkması üzerine belediye başkanlarının hükümetten düzenin sağlanması için daha etkili yardım talebinde bulunduğunu aktardı.

    Ülkenin birçok yerinde süren olaylarda şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis yaralandı.
  • Fransız polisi Paris'teki Şanzelize Caddesi'ni tahliye etti - Dünyadan haberler
  • Fransız polisi Paris'teki Şanzelize Caddesi'ni tahliye etti - Dünyadan haberler
  • Fransız polisi Paris'teki Şanzelize Caddesi'ni tahliye etti - Dünyadan haberler
  • Fransız polisi Paris'teki Şanzelize Caddesi'ni tahliye etti - Dünyadan haberler

 

 

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