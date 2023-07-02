Fransız televizyon kanalı BFMTV, birçok kentte olayların kontrol dışına çıkması üzerine belediye başkanlarının hükümetten düzenin sağlanması için daha etkili yardım talebinde bulunduğunu aktardı.

Ülkenin birçok yerinde süren olaylarda şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis yaralandı.