Fransa, AB'yi terk eder mi?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Fransız yazardan Frexit yorumu: Paris, AB'yi terk edebilir - Haberler
ABONE OL

Fransız yazardan Frexit yorumu: Paris, AB'yi terk edebilir

Fransa'nın prestijli gazetesi Le Figaro yazarı Laurent Herblay, koronavirüs sürecinde Avrupa Birliği'nin (AB) yetersiz ve işlevsiz kaldığını ifade ederek, "Birlik salgınla mücadelede rolünü üstlenmedi. Paris de AB'yi terk edebilir" dedi.

SON DAKİKA: Fransız yazardan Frexit yorumu: Paris, AB'yi terk edebilir - Haberler
Fransa, AB'yi terk eder mi?
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / DHA

Dünyanın birçok ülkesi koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında kayıpların yanı sıra ağır bir sınav verdi.

Fransa'nın en çok okunan gazetelerinden Le Figaro'da, Laurent Herblay imzasıyla yayınlanan "Avrupa Birliği'nde sonun başlangıcı mı?" başlıklı makalede, birliğin koronavirüs karşısında kaldığı çaresizliğe değindi.

Makalede AB'nin koronavirüs salgınında rolünü tam olarak üstlenemediği ve yetersiz kaldığı ifade edildi. Herblay, yazısında Fransa'nın da İngiltere gibi AB'den ayrılabileceğini ifade ederek, 'Frexit' benzetmesini kullandı.

"AB, BİZİ FELÇ EDEN, UYUMSUZ BİR YAPIDIR"

Herblay, AB'nin özellikle salgının yarattığı ekonomik sorunlarda da yetersiz kaldığını ifade ederek, "Avrupa Birliği bizi mali, ekonomik veya tıbbi krizlerden koruyamadı. AB, bizi felç eden, dikkati dağıtan ve bizi korumak için hiçbir şey yapmayan ve uyumsuz bir bürokratik yapıdır" eleştirisinde bulundu.

Herblay,"Brexit'in de gösterdiği gibi, zor olsa bile, AB'den ayrılmak artık mümkün. Daha da iyisi, bu kadar cezalandırıcı görünmüyor. Özellikle aşı konusuyla, birliğin zayıfladığını gördük" ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD ile Fransa arasında Doğu Akdeniz görüşmesi!
DÜNYAABD ile Fransa arasında Doğu Akdeniz görüşmesi!
Myanmar'da darbe karşıtı gösterilere müdahale: 38 ölü
DÜNYAMyanmar'da darbe karşıtı gösterilere müdahale: 38 ölü
SON DAKİKA: İngiltere polis memurunun öldürdüğü Sarah için ayakta: Kadın cinayetleri son bulsun! - Haberler
DÜNYAİngiltere polis memurunun öldürdüğü Sarah için ...
Ürdün'de halk, hastanedeki ölümler nedeniyle hükümetin istifasını istedi
DÜNYAÜrdün'de hastanedeki ölümler halkı sokağa döktü
George Floyd'un ölümü... SON DAKİKA: Ailesine rekor tazminat ödenecek
DÜNYAFloyd'un ailesine rekor tazminat!
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, New York Valisi Cuomo'ya yönelik taciz iddialarına ilişkin ilk kez konuştu!
DÜNYABiden, Cuomo'ya yönelik taciz iddiaları hakkında ...
Brezilya’da kaza yapan akaryakıt yüklü tanker patladı: 1 ölü
DÜNYABrezilya’da akaryakıt yüklü tanker patladı!
Hollanda Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu
DÜNYAHollanda'dan Oxford-AstraZeneca aşısı için kritik ...
Hamas, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını, "uluslararası kararların ihlali" şeklinde değerlendird
DÜNYAHamas'tan Kosova'ya 'Kudüs' tepkisi
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerine balistik füze saldırısı
DÜNYACerablus ve Bab'a balistik füze saldırısı