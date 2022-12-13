Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Motor Sporları Formula 1 Frederic Vasseur, Alfa Romeo'dan ayrıldı: Ferrari açıkladı
ABONE OL

Frederic Vasseur, Alfa Romeo'dan ayrıldı, Ferrari'nin başına geçti

Alfa Romeo, Frederic Vasseur'un takımdaki görevinden ayrıldığını açıkladı. Vasseur'un Mattia Binotto yerine Ferrari'nin başına geçti

Frederic Vasseur, Alfa Romeo'dan ayrıldı: Ferrari açıkladı

Formula 1'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Mattia Binotto yerine geçmek için bir süredir Ferrari'yle görüşen Frederic Vasseur'un yolları Alfa Romeo ile ayrıldı.

Ocak 2023'te Alfa Romeo'daki görevinden tamamen ayrılacak olan Fred Vasseur'un 9 Ocak'tan itibaren Scuderia Ferrari'nin 'takım patronu' ve 'genel menajeri' olarak göreve başlayacağı duyuruldu.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Vasseur'ün halihazırda zaten Emilia Romagna'da olduğu ve Ferrari fabrikasının yakınlarından bir ev bulduğu bile söyleniyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Toto Wolff: Mick Schumacher ikinci şansı hak ediyor
MOTOR SPORLARI Mick Schumacher açıklaması!
Hollanda Grand Prix'si 2025 yılına kadar Formula 1'de
MOTOR SPORLARI Formula 1 yönetiminden Hollanda kararı
Formula 1'de sprint yarışlarının sayısı 6'ya yükseltildi
MOTOR SPORLARI Formula 1'de sprint yarışlarının sayısı yükseltildi
Formula 1, Türkiye'ye mi dönüyor? Portekiz basınından flaş iddia
MOTOR SPORLARI "Portekiz ve Türkiye yarışta"
Formula 1'de Çin Grand Prix'si 2023 takviminden çıkarıldı
MOTOR SPORLARI Çin GP'sine koronavirüs engeli
Son dakika haberi Ferrari'de Binotto depremi! -Son dakika spor haberleri
MOTOR SPORLARI Ferrari'de Binotto depremi!
Formula 1 2022'de neler oldu? F1 şampiyonu ve puan tablosu! - Yiğit Karaduman, Damalı Bayrak programında yorumladı - Motor sporları
MOTOR SPORLARI F1 2022 sezon değerlendirmesi
Formula 1 ekibi Williams, Logan Sargeant ile anlaştı
MOTOR SPORLARI Williams'ta Latifi'nin yerine Sergeant
Vettel'in F1'deki son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sini Verstappen kazandı
MOTOR SPORLARI Formula 1'de sezon sona erdi
Milli motosikletçi Can Öncü sezonu 3. tamamladı!
MOTOR SPORLARI Can Öncü sezonu 3. tamamladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.