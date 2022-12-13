Formula 1'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Mattia Binotto yerine geçmek için bir süredir Ferrari'yle görüşen Frederic Vasseur'un yolları Alfa Romeo ile ayrıldı.

Ocak 2023'te Alfa Romeo'daki görevinden tamamen ayrılacak olan Fred Vasseur'un 9 Ocak'tan itibaren Scuderia Ferrari'nin 'takım patronu' ve 'genel menajeri' olarak göreve başlayacağı duyuruldu.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Vasseur'ün halihazırda zaten Emilia Romagna'da olduğu ve Ferrari fabrikasının yakınlarından bir ev bulduğu bile söyleniyor.