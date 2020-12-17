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HaberlerGündem3. SayfaFRENİ BOŞALDI! KORKUNÇ! Son dakika... 1 kilometre ilerledi! Sürücüsüz otobüs dehşet saçtı! - Haberler
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1 kilometre ilerledi! Sürücüsüz otobüs dehşet saçtı!

Denizli’de park halindeyken freni boşalan otobüs yaklaşık 1 kilometre ilerledi. İlerlediği esnada park halindeki 5 araca çarpmasına rağmen duramayan otobüs trafik levhası direğine çarparak durabildi. Sürücüsüz ilerleyen otobüsün park halindeki kamyoneti bir süre sürükleyip savurma anları güvenlik kameralarına yansıdı

FRENİ BOŞALDI! KORKUNÇ! Son dakika... 1 kilometre ilerledi! Sürücüsüz otobüs dehşet saçtı! - Haberler
1 kilometre ilerledi! Sürücüsüz otobüs dehşet saçtı!
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İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Necip Ali Caddesi'nde akılalmaz bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün park edip gittiği otobüs bir anda yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Sonrasında freni boşalan otobüs park halinde kamyonete çarparak hızını yavaşlatsa da ardından diğer 4 otomobile çarptı.

1 KİLOMETRE ŞOFÖRSÜZ GİTTİ

İHA'da yer alan habere göre yaklaşık bir kilometre boyunca şoförsüz ilerleyen otobüs trafik levhası direğine çarparak durabildi. Olayın ardından çevredeki vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

ARAÇ SAHİPLERİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, araç sahiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen araç sahipleri karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

5 aracı biçerek şoförsüz ilerleyen kamyonet kısıtlama nedeni ile boş olan yollarda herhangi bir vatandaşa çarpmaması tek teselli oldu. Bir marketin güvenlik kamerasına görüntüler an be an yansıdı.

Kamyonetin çarptığı araçlarda maddi hasar meydana gelirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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