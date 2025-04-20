Friedrich Merz: Almanya tekrardan sorumluluk üstlenecek

Almanya'da kurulacak yeni hükümette şansölye olması beklenen Friedrich Merz, X hesabı üzerinden yayınladığı video mesajda önemli açıklamalarda bulundu.

Merz, Alman vatandaşlarına seslendiği açıklamasına, Hristiyan dünyasının Paskalya Bayramını kutlayarak başladı.

Friedrich Merz; Jeopolik, toplumsal ve ekonomik açıdan zorluklarla karşı karşıya olduklarını ifade ederken, umut etmek için de sebepler olduğunu belirtti.

Müstakbel Almanya Şansölyesi, Almanya'nın Avrupa ve dünyadaki politik konumuna atıfta bulunarak, yeniden sorumluluk üstleneceklerini ancak bunu kibire değil iş birliğine dayandıracaklarını dile getirdi.

Merz "Geleceği şekillendirmek bize düşüyor." derken, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı olarak, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile sağlanan koalisyon mutabakatına atıfta bulunarak Almanya'yı ekonomik olarak daha güçlü yapacaklarını vurguladı.

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„Die frohe Osterbotschaft erinnert uns daran, dass Veränderung möglich ist. Deutschland wird wieder Verantwortung übernehmen – in Europa und in der Welt. Nicht laut, aber verlässlich. Nicht überheblich, sondern partnerschaftlich. Es liegt jetzt an uns, die Zukunft zu gestalten.“… pic.twitter.com/h9Cq6H7OqB — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) April 19, 2025

KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Markus Söder ile SPD Eş Genel Başkanları Lars Klingbeil ve Saskia Esken başkanlığındaki partilerin müzakere heyetleri, koalisyon görüşmelerinin son turu için CDU Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Alman kamu yayıncısı ARD'nin haberine göre, taraflar hükümet kurmak için anlaşmaya vardı. Böylelikle 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden 45 gün sonra yeni hükümetin kurulmasının yolu açıldı. Almanya tarihinde 5. kez CDU/CSU-SPD koalisyon hükümeti kurulacak. Taraflar bugün yerel saatle 15.00'te basın toplantısıyla mutabakata varılan koalisyon sözleşmesinin ayrıntılarını paylaşacak. REKLAM Koalisyon protokolü onaya sunulacak CDU/CSU ile SPD arasında varılan anlaşmanın ardından hemen koalisyon kurulmuyor. SPD, tarafların üzerinde anlaştığı koalisyon protokolünü üyelerinin oylamasına sunacak. Tüm üyeler oylamaya ilişkin posta yoluyla bilgilendirilecek, oylama ise dijital ortamda gerçekleştirilecek. Oylamaya 23 Mart 2025'e kadar partiye üye olanlar katılabilecek. Dijital ortamda oy kullanma imkanı olmayanlar parti merkezlerinde oylarını kullanabilecek. Bu sürecin 10-14 gün süreceği ifade edildi. CDU ise koalisyon protokolünü, düzenleyeceği "küçük kurultayda" delegelerin oylarına sunacak. CSU da protokolün, partinin yönetim kurulunda kabul edilmesini öngörüyor.