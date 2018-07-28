Fukuoka - Yokohama FC rakamlar

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Fukuoka, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Yokohama FC takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 12:00. 40 puanlı Fukuoka 6. sırada bulunuyor, Yokohama FC 43 puana sahip ve 3. sırada. Fukuoka, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Yokohama FC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 436 kodlu maçı oynayanlar; Fukuoka galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Yokohama FC galibiyet oranı 3.00.

Fukuoka son haftadaki Fagiano Okayama müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Yokohama FC, JEF United Chiba karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Fukuoka, evinde 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 12 gol yedi.

Yokohama FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Yokohama FC, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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