Nöbet’in iddialı kadrosuna yeni bir isim daha katılıyor; Fulden Akyürek! Nöbet’te ikinci bölümde heyecan daha da artıyor. İlk bölümünde dikkat çeken iddialı kadrosunun gittikçe büyüyeceğinin habercisi Akyürek, ‘Sitare’ isminde bir ses sanatçısını canlandırıyor.

Hatay Elmalı’da bir lokalde şarkı söyleyen Sitare’nin (Fulden Akyürek),bölgenin zengin ailesi Cevranlarla ilişkisi de dikkat çekecek. 4 sene önce geldiği Elmalı’da, Ziya Cevran (Kürşat Alnıaçık) ile yakınlaşan Sitare güzelliğiyle de bölge halkının dilinde!

Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

‘Nöbet’ merakla beklenen yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

NÖBET 1. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN