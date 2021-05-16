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Fulin: Güzelliğin her şeyden önce içten gelen bir enerji olduğuna inanıyorum

Kimya öğrenimi görmesine rağmen müziği seçen Fulin çok yönlü bir kişiliğe sahip olmasının kendisine birçok avantaj sağladığını dile getirdi. Aynı zamanda diplomalı ve ödüllü bir stilist olan Fulin, kariyer çetelesine eğitimini aldığı oyunculuğu da eklemek istediğini söyledi

Fulin: Güzelliğin her şeyden önce içten gelen bir enerji olduğuna inanıyorum
HABERTURK.COM

Aslında bir kimyager. Babasının isteğini yerine getirip kimyager oldu olmasına ama yolunu çocukluk hayali müzik üzerine çizdi. Aynı zamanda tasarımı ödül kazanan bir stilist.
Fulin...
Şarkıcı olmasının yanı sıra beste de yapan söz de yazan Fulin, her ne kadar eğitimin alsa da henüz oyunculuk yapmadı. Fırsat olduğu / çıktığı zaman oyunculuğu deneyimlemek isteyen Fulin, çok yönlü kişiliği üzerine Habertürk'e bir röportaj verdi.

En son şarkınız 'Dizimde Yara'nın gördüğü ilgiden memnun musunuz? Yeni şarkı hazırlığınız var mı?
Memnun olduğumu söylemeliyim. Pandemi sürecinden dolayı bir yıl gibi uzun bir ara oldu ancak bir aksilik çıkmazsa birkaç ay içinde yeni şarkımı sevenlerimle buluşturmayı planlıyorum. Yeni şarkımın tarzı yine 'Dizimde Yara' gibi trap olacak. Yine duygu seli yaşayacağımız ve içinde birçok insanın kendisini bulabileceği bir şarkı. Çok heyecanlıyım.

Kendinize ait beste ve sözleriniz de var. 'Gölgemde Dur', 'Çek Kenara', 'İçinden Oku', 'İki Kalp' gibi şarkılarının söz ve bestelerini yaparken ilham kaynakların nelerdir?
Öncelikle duygusal bir yapıya sahibim. Bunla beraber okumayı çok seviyorum. Çok sık kitap okuduğum için kelime dağarcığım ve hayal gücüm çok geniş. Bunların hepsi harmanlanıyor. Aynı zamanda dile getiremediğim birçok duygumu da şarkılarımda dile getiriyorum. Aslında bir şekilde duygularımın kalpten beyaz kağıda dökülmüş hali oluyor. Başkalarının neler yaşadığını da hissedebiliyorum. Bazen de onları söz ve melodiye döküyorum. Yayınlamadığım birçok bestem var hazırda, ilerde uygun zaman ve şartlarda onları da dinleyicilerimle buluşturacağım.

Kimyagerlik yerine müzik ve sanat alanında ilerlemeyi seçtiğiniz için mutlu musunuz? Kimyagerlik yapmadığınız için hiç pişmanlık duydunuz mu?
Ben sanat için doğmuşum. Dünyaya binlerce kez gelsem yine sanatta ilerlemeyi seçerdim. Çünkü benim kreatif bir kimliğim var. Kendimi ifade etme stilim sanatta yer buluyor. Zaten ilk single çalışmama hazırlanırken bir yandan Nişantaşı Moda Tasarım Akademisi Moda Tasarımı okuyup bitirdim. Mezuniyet tasarım kıyafetim yurt dışı Londra'dan başarı ödülü aldı ve mezuniyet defilesinde sergilendi. İlk Klibim 'Aşk Bu Biter Mi' de ödül alan tasarımımı giydim. Kliplerimin çoğunda styling bana ait. Kimyagerliği ve farmakoloji yüksek lisansımı babam için yapıp tamamladım. Ben konservatuvar okumak istemiştim.

Hiç oyuncu olmayı düşündünüz mü?
Zaten biz sürekli klip çektiğimiz için oyunculukla ilgili yeteneğim olduğunu, özellikle mimiklerimin iyi olduğunu yönetmenlerim fark edip söylüyorlar. Ayrıca yapımcım da bunu fark edip beni oyunculuk eğitimi almam üzere Altan Gördüm ve Vahide Perçin'in kurucusu ve hocası olduğu akademiye gönderdi. Orada eğitim aldım. Proje ve teklifler geldi tabii ki. Ancak müzik çalışmalarına fazla yöneldiğim için pek değerlendiremedim. Bazen de şartlar uygun olmadı. Bana uygun projeler geldiğinde ve uygun şartlar olduğunda yine değerlendireceğim.

Hayranlarınız sizi bebeksi ve savaşçı olarak tanımlıyor. Bu tanımlamaları açabilir misiniz?
Ben aslında çocuk ruhluyum. Hiç büyümediğimi söyleyebilirim. Ama bir o kadar da çocukluğumdan beri acıları da deneyimledim. Acı insanın ruhunu olgunlaştırıyor. Hayatta karşılaştığın zorluklara karşı gösterdiğim çaba, pes etmeme, dayanma gücü de benim savaşçı kimliğini besliyor. Ruh olgunlaştıkça çocuklaşıyor, saflaşıyor. İşte bu ikisi bir yerde karışıyor ve hem çocuk hem de savaşçı bir bilge olabiliyorsun. Spirituel gelişime ve ruh saflığına çok inanan biriyim.

Spor yapıyor musunuz?
Güzelliğin her şeyden önce içten gelen bir enerji olduğuna inanıyorum. Hayat tarzım ve stilim, düşünce sistemimin ve yaşam tarzımın son geldiği durum vücuduma yüzüme hayatıma ve size yansıyan bir ayna. Huzuru tercih ediyorum, içsel huzura aşığım mesela. Huzur bulduğum yerlerde vakit geçirmeye bayılıyorum. Ama tabii ki spor vazgeçilmezim. Çocukluğumdan beri sporla iç içe büyüdüm. 5 yaşımdan beri tenis oynuyorum, yüzüyorum, bale yapıyorum, dans ediyorum, koşuyorum, pilates yapıyorum. Hayatı yaşamayı seviyorum. Maceracı bir yapım var. Mesela kışın ortasında gecenin bir vakti denize girip yüzebilirim, sabahın köründe dağa tırmanabilirim.

Şimdiye kadar sizi kimseyle yan yana görmedik. Aşka inancınız mı yok yoksa ilişkiyi gizli yaşamayı mı tercih ediyorsunuz?
Müzik çalışmalarını ve kariyerimi çok idealize ettiğim için aşka zaman ayıramadım. Ama çoğu zaman tabii ki içimde kalbimde bir yerler eksik kaldı. Ama yine de benim hayallerimi destekleyecek, yanımda olacak, sağlıklı yaşam biçimime ayak uyduracak, sanatçı kimliğime ve kariyerime destek olacak, birbirimizin alanlarına saygı duyacağımız, kafa yapımızın kültürümüzün uyduğu biriyle olup ortaya çıkmak isterim neden saklayayım. Tabii böyle biri varsa...

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