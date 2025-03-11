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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Furkan Soyalp'ten HT Spor özel açıklamalar: Sol ayağımla vuracaktım - Gaziantep FK Haberleri

        Furkan Soyalp'ten HT Spor özel açıklamalar: Sol ayağımla vuracaktım

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların golü 31. dakikada penaltıyı gole çeviren Immobile'den gelirken, konuk ekibin gollerini 61. dakikada Arda Kızıldağ, 87. dakikada Furkan Soyalp attı. Maçta takımına galibiyeti getiren Furkan Soyalp, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 17:06 Güncelleme: 11.03.2025 - 17:06
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        "Sol ayağımla vuracaktım"
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-1 Gaziantep FK'nın üstünlüğüyle sona erdi.

        Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren Furkan Soyalp, HT Spor'daki Satır Arası programına bağlanarak Deniz Biricik'i sorularını yanıtladı.

        İşte Soyalp'in açıklamaları:

        "Dün gerçekten bizim için deplasman karnemizin çok kötü olduğu bir yılda çölde bir vaha gibi sürpriz bir galibiyet oldu hem de 10 kişi kaldıktan sonra bize hem özgüven aşıladı hem de ihtiyacımız olan bir üç puandı. İç sahadaki oynadığımız futbolla dış sahada oynadığımızın arasında çok fark vardı. Beşiktaş'a karşı bunu kırdık. Deplasman fobimizi de kırdık. Bu tarz atmosferde bu tarz maçlarda her şey olabilir. Büyük maçlarda biraz daha motivasyon kolay atmosfer seni daha çok motive ediyor. 10 kişi kalmanın dezavantajları olduğu kadar avantajları da var."

        "SOL AYAĞIMLA VURACAKTIM"

        "10 kişi kaldıktan sonra daha ekstra bir sorumluluk geldi. Taç pozisyonundan sonra Beşiktaşlılar çok daha ofansiflerdi geri topu vereceğimi düşündüğü için önden baskıya gitti oyuncu. Dedim ki bu "pozisyonu devam ettireyim ikiye bir yaparak" çok boşlardı açıklardı sol ayağımla da vuracaktım ama orada bir dinginlik oldu sanki zaman biraz yavaşladı. Anlamlı bir gol nasip oldu bana. Bu da unutamadığım anlardan biri oldu. Sezon başından beri az süre aldım aldığımda sürelerde de aslında dakika başına performansta fena değilim ama tatmin olmadığım bir yıl oldu bu sene performans anlamında. Aslında dakika başına performansta iyiyim ama dakikam az (gülerek)."

        twitter

        "SEN ÇOK BÜYÜK BİR ADAMSIN"

        "Maçtan sonra hoca bana, "Sen çok büyük bir adamsın kalbin çok temiz olduğu için allah veriyor sana" dedi. Sarıldık sonra, fotoğraf çekildik. Sahaya girerken de bana, "keyfini çıkar" dedi.

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