Futbol camiasından birliktelik mesajı!

"YENİ SAYFA AÇTIĞIMIZ BİR SEZON OLDU"

Taraftarlara çağrıda bulunan Ali Koç, “Çok daha fazla provokasyona maruz kalabiliriz. Konuyla ilgili bilincin artması gerekir. Tribünlerde sorumlu, akılı, tek arzusu kulübü desteklemek olan insanların da bilinçlendirmesi gerekmektedir. Bizler de buna ön ayak olmalıyız. 5’inci haftadayız, çok güzel başladık. Pek çok problemimiz olmasına rağmen. İçinde bulunduğumuz ekonomik ortam, sadece ülke ekonomisi olarak değil, bu sezonun sonunu getirmemiz mümkün gözükmüyor. Belki kulüplerin nefesi kasım-aralıkta tükenecek, bazıları ocakta-şubatta. Hepimizin nefesi bir yerde kesilecek. İlgili yerlere, en üst seviyelere derdimizi anlatmamıza rağmen fazla bir ilerleme sağlayamadık. Buna rağmen umutla başladığımız, yeni bir sayfa açtığımız bir sezon oldu. Bunun sebebi TFF değişimi. Kulüplerin ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını giderebilmek için her şeyin yapıldığını görüyoruz. Tabii ki her sorunu TFF çözemez. Bizim için niyet önemlidir. Pek çok konuda sorunlar ya çözülüyor ya da çözülmesi için girişimlerde bulunuluyor. Yeni transferler, yeni sezon, yeni sayfa, yeni heyecan, güzel başladık. 5’inci haftadayız. Yaşanan olağanüstü olaylar, stattaki gerginlikler, son bahsettiğimiz 3 olay bizi fazlasıyla endişeye sevk etti. Bu sorunların giderilmesinde ana faktör bizleriz. Kendi bahçemizi temizlemeliyiz. Hakem performansları çok önemli. Federasyonumuzun hakem performanslarıyla ilgili pek çok girişimde bulunduklarını görüyoruz. Hakem konuları bu sezona has bir durum değil. Sonucunda iyi ki güvenmişiz demek istiyoruz. Bu konuda hamleler yapıldığını biliyoruz. Bizler bu niyet çerçevesinde, söylemlerimizde azami hassasiyeti göstermemiz gerektiğinin farkındayız" ifadelerini kullandı.

"AYRIŞTIRMA ORTAMI OLMASI İÇİN ATILAN TOHUMLARIN FARKINDAYIZ"

Bazı basın mensupları ve TV programlarını eleştiren Koç, “İfade özgürlüğüne son derece önem veren bir insan olarak, ifade özgürlüğü ile ifade sorumsuzluğu arasındaki farkı anlayabilmemiz lazım. Bazı TV programlarında, sosyal medyada, başkanlara, yöneticilere, futbolculara, teknik direktörlere yapılan saldırılar, hakaretler Özellikle TV ortamında. Şu anda Türk futbolunda nefret ortamı olması için, ayrıştırma ortamı olması için atılan tohumların farkındayız. Biz bu konuyu topyekun, tüm kulüpler ve federasyonumuz olarak adreslememiz gerekmektedir. Esas kulüplerin taraftarlarını birbirleriyle kavga haline getirmek için ne yazık ki iklim son derece müsait. Bugün sosyal medya ortamında yaşananlar, aslında kulüplerin günlük icraatlerini, gelecek planlarını etkiler hale gelmiştir. Daha fazla takipçiyle illegal bahis sitelerinden bir ekonomi ve ticaret oluşturmak için şu an ülkemizde bir yapı ve iklim söz konusudur. Bu yapı, futbolun en önemli paydaşlarını, kulüpleri birbirine düşürmektedir. Bu yapıyla topyekun savaşmalıyız. Yok o yazar bunu yazmış, yok o bunu söylemiş. Bir önceki federasyonunun en büyük sorunu basında yapılan haberlerle etkilenip yönetmekti. Lütfen bu ortamdan uzak duralım. Federasyon ve kulüplerimiz kafa kafaya verdiği müddetçe, devletimizin ilgili birimleriyle birlikte çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok” diyerek sözlerini noktaladı.