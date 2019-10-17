"Çok güçlü ve mutluyum"

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Adem Büyük, önceki gün oğlu Aren ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Başarılı futbolcu, oğlu Arın ile geldiği alışveriş merkezinde saatlerce oyun parkında eğlendi.

A Milli Takımımızın Fransa deplasmanında 1-1 biten karşılaşması hakkında konuşan Büyük, "Öncelikle arkadaşlarımı, kardeşlerimi tebrik ederim. Efsane bir futbol oynadılar, son ana kadar savaştılar. Fransa gibi bir deplasmanda beraber kalmak bile büyük bir şey, hepsini gönülden kutlarım" diye konuştu.