Kısa bir alışveriş turu yapan Babacan, "Geçtiğimiz senelerde, hep son haftalarda kaybettik yarışı. İnşallah o sene bu sene olacak. İnşallah bu sezonu şampiyonluk olarak bitireceğiz" açıklamasında bulundu.

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