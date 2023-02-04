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Futbolda bir ilk! VAR'la konuştu, verdiği kararın nedenini stadyuma anlattı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan Al Ahly-Auckland City maçında bir ilk yaşandı. Mücadelenin Çinli hakemi VAR'la yaptığı diyalog sonrası verdiği kararın nedenini stat hoparlöründen taraftarlara anlattı.

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  • Futbolda bir ilk! VAR'la konuştu, verdiği kararın nedenini stadyuma anlattı

    Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Ahly ile Auckland City arasındaki mücadelede bir ilke imza atıldı. 
  • Futbolda bir ilk! VAR'la konuştu, verdiği kararın nedenini stadyuma anlattı

    Karşılşamanın son dakikalarında Çinli hakem Ma Ning, bir pozisyon sonrası VAR'la iletişime geçerken, daha sonra verdiği kararın nedenini stat hoparlörlerinden taraftarlara anlattı. Bu olay, VAR sisteminin uygulanmaya başladığı günden bu yana bir ilk olarak tarihe geçti. 
  • Futbolda bir ilk! VAR'la konuştu, verdiği kararın nedenini stadyuma anlattı

    Çinli hakem Ma Ning, verdiği penaltı kararı sonrası VAR hakemi tarafından uyarılırken, pozisyonu VAR mönitörüne gelerek izledi. Yaptığı incelemenin ardından Ma Ning penaltı kararını iptal etti ve serbest vuruşa hükmetti.
  • Futbolda bir ilk! VAR'la konuştu, verdiği kararın nedenini stadyuma anlattı

    Hakem pozisyonda kararını vermesinin ardından İngilizce bir anons yaptı. Müdahalenin dışarı olması nedeniyle penaltı kararını iptal ettiğini belirten Çinli hakem, serbest vuruş kararı aldığını vurguladı. Ma Ning daha sonra faul yapan oyuncunun bariz gol şansını önlediğini ifade ederek kırmızı kartını gösterdi.
  • Futbolda bir ilk! VAR'la konuştu, verdiği kararın nedenini stadyuma anlattı

    VAR yardımıyla verilen bir kararı maçta açıklayan ilk hakem olan Ma Ning'in konuşması televizyondaki izleyicilere de aktarıldı.
  • Futbolda bir ilk! VAR'la konuştu, verdiği kararın nedenini stadyuma anlattı

    IFAB Yönetim Kurulu geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda, VAR ile konuşan hakemin nihai kararının stat hoparlörleri ve TV ekranlarından hakem tarafından sesli olarak duyurulması kararını almıştı.

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