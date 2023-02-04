Karşılşamanın son dakikalarında Çinli hakem Ma Ning, bir pozisyon sonrası VAR'la iletişime geçerken, daha sonra verdiği kararın nedenini stat hoparlörlerinden taraftarlara anlattı. Bu olay, VAR sisteminin uygulanmaya başladığı günden bu yana bir ilk olarak tarihe geçti.