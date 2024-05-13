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        Haberler Magazin Fütüristik bir anlatım, 'Dünya Varmış'

        Fütüristik bir anlatım, 'Dünya Varmış'

        Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı, 'Altın Portakal' ödüllü Ali Adnan Özgür'ün yönettiği, 'Dünya Varmış', tüm yaşamın sonunu getirecek olan salgının yayılmasının 24 saat öncesinde yaşananları hikâye ediniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 10:59 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:59
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        Kıyametten 24 saat önce
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        Yönetmenliğini Altın Portakal ödüllü Ali Adnan Özgür’ün üstlendiği post - apokaliptik öğeler taşıyan macera ve komedi filmi 'Dünya Varmış’ın çekimleri Bodrum’da başladı. Filmde; heyecan, arkadaşlık ve aşk üçgeninde gelişen olaylar, fütüristik bir anlatımla beyazperdeye taşınacak.

        ‘Dünya Varmış’ın senaryosunu Ali Adnan Özgür ile Sarp Bozkurt’un kaleme aldı.

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        Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun’nun paylaştığı film, dünya üzerindeki tüm yaşamın sonunu getirecek olan salgının yayılmasının 24 saat öncesinde başlıyor. Her şeyi önceden bilen ‘Kadimler’ adında gizli bir oluşumun, seçilmiş kişilerden oluşan insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için inşa ettikleri sığınak otelde heyecan ve gizem dolu günler yaşanıyor.

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        #Dünya Varmış
        #Engin Altan Düzyatan
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