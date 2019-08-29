G-String nedir? Şeklindeki sorular Jennifer Lopez'in açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Dünyaca ünlü şarkıcı, bir dergiye verdiği röportajda, 'Hustlers' filminde g-string giymekte zorlandığını belirterek, "Ben asla böyle bir şey giymem. Oraya diş ipiyle çıkıyor olacağım" demiş. Daha sonra bir sanatçı ve güçlü bir kadın olarak bunu giymek zorunda olduğunu anladığını ifade eden Lopez, g-string’i giyerek çekime başlamış. Endişelenecek bir şey olmadığını anlayan yıldız, film için direk dansını yapmaya başlamış.

G-STRİNG NEDİR?

G-string ya da gee-string ince bir kumaş, deri veya plastikten yapılmış, cinsel organları örten ve kalça arasından geçen bir tür tangadır. G-string genelde kadınların iç çamaşır olarak giydiği bazen erkekler tarafından da giyilebilen bir giysidir. G-string ayrıca mayo olarak da kullanılır.

G-string ile tanga ifadeleri genellikle karıştırılır fakat her ikisi de birbirinden farklı iki giysidir.