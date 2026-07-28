Gabriel Sara: Brezilya Milli Takımı'na çağrılmak ana hedeflerimden bir tanesi

Sezon sonunda hakkında çıkan transfer iddialarına değinen 27 yaşındaki oyuncu, "Sosyal medyada çılgınca şeyler olabiliyor. 'Sezon sonunda gidecektim ama sakatlandım' gibi şeyler çıkabiliyor. Kulüp tarafına bile bir şey gelmemişken, böyle şeyler söylenebiliyordu. İngiltere Premier Lig'de oynama hayalim var. Bunun yeri ve zamanı var. Bulunduğum yerden çok memnunum. Galatasaray'da güzel işler başarmak istiyoruz. Trendyol Süper Lig'de üst üste beşinci kez şampiyon olmak istiyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde belki de daha iyi yerlere gideceğiz. Şu anda tamamen Galatasaray'a odaklıyım. Yeri ve zamanı geldiğinde kulüp için de yararlı olursa bu durum düşünülür." diye konuştu.