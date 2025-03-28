Galata Köprüsü'nde elektrik kutularında yangın
Galata Köprüsü üzerindeki raylardaki elektrik kutularında çıkan yangın nedeniyle tramvay seferleri durdu. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü
Giriş: 28.03.2025 - 19:01 Güncelleme: 28.03.2025 - 19:09
Galata Köprüsü üzerindeki tramvay raylarının elektrik kutularında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangın nedeniyle tramvay seferleri durdurulurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Teknik ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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