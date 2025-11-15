Galatasaray'a Ademola Lookman müjdesi
Giriş: 15.11.2025 - 12:23 Güncelleme: 15.11.2025 - 12:23
Transferde Galatasaray ile adı anılan Ademola Lookman için flaş bir iddia ortaya atıldı.
SportsBoom'da yer alan habere göre; Atalanta forması giyen Lookman, gün geçtikçe takımla bağlarını koparıyor. Haberde, Tottenham ile Galatasaray'ın ilgilendiği Nijeryalı futbolcu için ocakta ayrılık ihtimalinin olduğu yazıldı.
Öte yandan transfer için Galatasaray'ın favori kulüp olduğu belirtildi.