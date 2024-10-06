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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 8. hafta GS Alanyaspor maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta

        Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni sezonda hem Avrupa'da hem de ligde başarı hedefleyen sarı kırmızılılar, Alanyaspor mücadelesinde hata yapmak istemiyor. Galatasaray Alanyaspor maçı ile Süper Lig puan tablosu yeniden şekillenecek. Karşılaşma öncesi Galatasaray, 19 puanla ilk sırada yer alırken, Alanyaspor ise 9 puanla 10. sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler ve detaylı bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 11:44 Güncelleme: 06.10.2024 - 11:45
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        Galatasaray Alanyaspor maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati araştırılıyor. Sarı-kırmızılılar, bu maçta hata yapmayarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Turuncu yeşilliler ise 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürme peşinde olacak. Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar 10 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, turuncu yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etti. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasararay, Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar haberimizde...

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        GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor.

        Rams Park’ta oynanacak Galatasaray Alanyaspor maçı, 6 Ekim Pazar günü saat 19:00’da başlayacak.

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        GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray Alanyaspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Samet Çavuş yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.

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        GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11’LER

        GALATASARAY: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper, Mertens, Icardi

        ALANYASPOR: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Balkovec, Makouta, Richard, Cordova, Janvier, Augusto, Hwang

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        17. RANDEVU

        Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 10 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 39 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi.

        Galatasaray geçtiğimiz sezon Alanyaspor'u iki maçta da 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

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        LİGDE NAMAĞLUP

        Süper Lig'de sezonun yenilgisiz takımlarından Galatasaray, oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

        Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe'yi mağlup ederken, Kasımpaşa ile de berabere kaldı.

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        Turuncu-yeşilliler ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 9 puanla 9. sırada yer alıyor.

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