Galatasaray- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 28. hafta başlangıç maçında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda namağlüp zirvede yer alan sarı kırmızılılar, Antalyaspor engelini aşarak puanını 71'e yükseltmek istiyor. Öte yandan konuk ekip zorlu deplasmanda sürprize imza atarak puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray- Antalyaspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...
Süper Lig'de 27. hafta maçında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı başardı. Böylelikle Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada kazanan sarı kırmızılılar, puan farkını yediye çıkarmış oldu. Karşılaşmanın ardından gözler Antalyaspor ile oynanacak müsabakaya çevrildi. Galatasaray, RAMS Park'ta Antalyaspor ile 28. haftanın ilk maçı kapsamında karşılaşacak. Peki, Galatasaray- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray- Antalyaspor maçı 14 Mart Cuma (yarın) 20.30'da oynanacak.
GALATASARAY- ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Morata, Barış Alper, Osimhen
OSİMHEN'DEN GALATASARAY'A DEV KATKI!
Dünya devlerinin peşinde olduğu Victor Osimhen Galatasaray'ı sırtlamaya devam ediyor. Aidiyet duygusuyla da taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı golleriyle 22 puanlık katkı sağladı.
Alanya’da kritik bir deplasmana çıkan Cimbom, Osimhen’in doğrudan içinde olduğu pozisyonlarla 3 puana uzandı. 1-0 geriye düştüğü maçta galibiyet golünü kaydeden Nijeryalı futbolcu transfer olduğundan bu yana atılan 52 golün 17’sini kaydetti.
Attığı gollerin yanı sıra 4 golün de hazırlayıcısı olan Osimhen; gollerin yüzde 40’ına imza attı. Rizespor ve Alanyaspor galibiyetlerinde atılan dört golün üçünü kaydederek doğrudan 5 puan kazandıran Osimhen, Kasımpaşa karşısında da üç golün ikisini kaydetti.
Oynadığı maçların yedisinde gol perdesini açan Nijeryalı dört mücadelede ise galibiyet golünü kaydetti. 26 yaşındaki yıldız sadece golleriyle değil soyunma odasında da takımı sırtlamaya devam ediyor. Forma giydiği her maçta sergilediği tutku ve kararlılıkla takımını zirve yarışında tutan Osimhen devre arası ve maç sonu konuşmaları da yapıyor.
Hatayspor beraberliği sonrasında takım arkadaşlarına sertlik dozajı yüksek uyarılarda bulunan Nijeryalı futbolcu silkelenme sağlamıştı. Transfer olduğu günden bu yana her anlamda olumlu etki yaratan Osimhen takım içinde de çok seviliyor. Galatasaray 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli maddesi ocak ayında devreye giren 25 yaşındaki santrforu kadrosuna katma niyetinde.
Osimhen’in bu sezonki maliyetinin bir bölümünü karşılayan sarı-kırmızılılar 66 milyon Euro yatırması halinde Nijeryalı’yı transfer edebilecek. Galatasaray “Belçika’dan sonra en mutlu olduğum ülke Türkiye” diyen Osimhen’in burada kalma konusunda tavır göstermesi halinde Napoli ile bonservis bedeli konusunda uzlaşabileceğini düşünüyor.
Sarı-kırmızılı idareciler 25 yaşındaki yıldızın bonservisi için kaynak yaratma çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray Çin merkezli uluslararası şirketler dışında Güney Kore’de de temaslarda bulunuyor.