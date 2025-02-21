Galatasaray Avrupa’da buruk kaldı!
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ligde iki şampiyonluğun üzerine namağlup ilerlerken Avrupa'da aynı performansı sergileyemedi. Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa Ligi'ne veda eden Cimbom'un galibiyet yüzdesi 25'te kaldı
Süper Lig’de üst üste iki kez şampiyonluk yaşayan Okan Buruk ve öğrencileri lokal başarıyı Avrupa’ya taşıyamadı.
Bu sezon ligde namağlup ilerleyen sarı-kırmızılılar iyi başladığı Avrupa Ligi’ne final hedeflerken erken veda etti.
Evinde Dinamo Kiev ile 3-1’den 3-3 berabere kalarak il sekiz şansını zora sokan; devamında Ajax karşısında ilk mağlubiyetini alan Cimbom AZ’ye evinde de diş geçiremedi.
Hollanda’da 4-1 biten mücadelenin rövanşına da tutuk başlayan Cimbom 1-0 geri düştü; 2-2’lik maç sonucuyla Avrupa defterini kapattı.
Bu sezon Avrupa’da oynadığı tüm maçlarda gol yiyen sarı-kırmızılılarda Günay Güvenç AZ karşısında farkı önledi.
Hollanda ekibi birçoğu net pozisyon olan 11 isabetli şutun sadece ikisine engel olamadı; kurtarışlarıyla alkış aldı.
Galatasaray’ın savunma problemleri AZ karşısında da devam ederken Avrupa’daki galibiyet yüzdesi de dikkat çekti.
Şampiyonlar Ligi ön elemesi ve Avrupa Ligi’nde toplam 12 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, yalnızca 3 galibiyet alabildi.
Okan Buruk’un öğrencileri 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle Avrupa arenasında istikrarsız bir grafik çizdi.
12 mücadelede rakip filelere 24 gol gönderen Galatasaray kalesinde 26 gol gördü.