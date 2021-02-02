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Galatasaray - Başakşehir (CANLI YAYIN)

Galatasaray - Başakşehir maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i ağırlıyor. Son 3 maçını kazanan Aslan çıkışını sürdürmek istiyor. Başakşehir ise yeni teknik direktörü Aykut Kocaman ile ilk maçına çıkıyor

Galatasaray - Başakşehir (CANLI YAYIN)! Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i ağırlıyor.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR

STAT: Türk Telekom
SAAT: 19:00
HAKEM: Arda Kardeşler
YAYIN: BeIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Etebo, Taylan, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Babel
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BAŞAKŞEHİR: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Deniz, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray, ligde oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 22. haftayı 42 puanla üçüncü sırada tamamladı. Ligde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 9'unu kaybeden Medipol Başakşehir ise 22. haftayı 24 puanla 15. sırada bitirdi.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak galibiyet serisi yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, son üç karşılaşmasında Denizlispor'u 6-1, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK'yi ise 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Galatasaray ayrıca sahasındaki son 7 maçtan 5 galibiyet ve 2 beraberlik ayrılarak, mağlubiyet yaşamadı.

5 FUTBOLCU KADRODA YOK

Galatasaray'da tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden 5 futbolcu maçın kadrosunda bulunamayacak. Sarı-kırmızılı futbolcular Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao, maçta görev alamayacak.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

KOCAMAN İLE İLK MAÇ

Medipol Başakşehir'de görevinden ayrılan Okan Buruk'un yerine teknik direktörlüğe getirilen Aykut Kocaman, yeni takımıyla ilk maçına çıkıyor

EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de tedavileri devam eden Edin Visca, Nacer Chadli ve Berkay Özcan, karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Rafael ve Giuliano'nun durumu ise maç günü netlik kazanacak. Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler.

ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA

Bu sezon 3'er sarı kart gören Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Deniz Türüç, Galatasaray müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 24. haftada Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

TERİM İLE KOCAMAN REKABETİNDE 16. RANDEVU

Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in teknik direktörleri Fatih Terim ile Aykut Kocaman, saha kenarında 16. kez birbirlerine rakip oluyor.

Sarı-kırmızılı takımı çalıştıran 67 yaşındaki Fatih Terim ile Medipol Başakşehir'de görevinden ayrılan Okan Buruk'un yerine teknik direktörlüğe getirilen 55 yaşındaki Aykut Kocaman daha önce 15 müsabakada karşı karşıya geldi.

Fatih Terim'in tamamında Galatasaray'ı, Aykut Kocaman'ın da İstanbulspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde oynanan maçların 14'ü Süper Lig'de biri de TFF Süper Kupa'da oynandı.

TERİM GALİBİYETLERDE ÜSTÜN

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Aykut Kocaman'a karşı galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, Terim idaresinde Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı ekiplerle oynanan maçlarda 6 galibiyet elde etti. Aykut Kocaman ise Galatasaray'a karşı İstanbulspor'un başında bir, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünde iki olmak üzere toplam 3 galibiyet yaşadı. İki teknik adamın rekabetinde 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Galatasaray 22 kez ağları havalandırırken, Aykut Kocaman'ın ekipleri ise 16 gol attı.

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