Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 25 maçtan 12'sini Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 40 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi. Peki Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman? Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.
SON 3 MAÇTIR KAZANIYOR
Galatasaray, Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak galibiyet serisi yakaladı.
Sarı-kırmızılı ekip, son üç karşılaşmasında Denizlispor'u 6-1, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK'yi ise 1-0'lık skorlarla mağlup etti.
Galatasaray ayrıca sahasındaki son 7 maçtan 5 galibiyet ve 2 beraberlik ayrılarak, mağlubiyet yaşamadı.
5 FUTBOLCU KADRODA YOK
Galatasaray'da tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden 5 futbolcu maçın kadrosunda bulunamayacak.
Sarı-kırmızılı futbolcular Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao, maçta görev alamayacak.
İKİ OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
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