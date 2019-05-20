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Galatasaray Başkanı Cengiz ve ikinci başkan Albayrak açıklamalar yaptı

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir'i 2-1 yenerek 22. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak önemli açıklamalar yaptı. Seçim kararından transfere, gidecek oyunculardan hakem hatalarına, Fatih Terim'den mali duruma kadar pek çok konuda konuşan ikili, Terim'in sözleşmesiyle ilgili de bilgi verdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların 22. şampiyonluğunun ardından TRT Spor'da canlı yayında soruları yanıtladı.

Başkan Mustafa Cengiz, "Buzdolabından çıkan et gibiyiz. Bizim yöneticiler olarak sevincimiz çok uzun sürüyor. Abdurrahim Bey, Fatih Hoca'mız 2 haftadır serumluydu, bugün ben de serumlu uyandım. Siz şirketinizin ticari kuruluşunda kar ya da zarar edersiniz ama sosyal sorumluluk çok önemli bir şey. Abdurrahim Bey, banka tarafında, ben Emlak Konut'taydım. Kemerbuzgaz'la ilgili sorunlar var. Galatasaraylılar, şampiyonluk sabahına uyandı. Bu bizi mutlu etti. Birinci ile ikinci arasındaki fark 7 milyon TL. Bunu sadece Süper Lig için konuşuyorum. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde de gelirler düştü. 6 ülke dışındaki gelirler çok düşüyor." dedi.

"AY BAŞINDA BANKA DÜZENLEMESİYLE..."

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak "Şampiyonluklar geliyor, ertesi gün başka bir şey başlıyor. Düne kadar şampiyon olacak mıyız diye mesaj atanlar, bugün kimleri transfer edeceğiz diye yazmaya başladılar. İşler hiç bitmiyor. Şampiyonluktaki en önemli şeyimiz aile ortamıydı. Hocamız ile 5 yıl ile sözleşme yapacağımızı açıklıyoruz ve futbolcular da Fatih Hoca ile uzun süre devam edeceklerini biliyorlar. Bunlar önemli mesajdır. Sayın Berat Albayrak kulüplerin durumlarıyla yakından ilgileniyor. Bakanımız Berat Albayrak ile görüştüm. Türk futboluna önemli katkılar yapılacağını söyledi. İnşallah ay başında banka düzenlemeleriyle Türk futbolu rahat bir nefes alacak. Sürekli bankalardayım. Neredeyse Ziraat Bankası'nın kadrosuna alınacaktım." diye konuştu.

"BAZI HAKEMLERİN BIRAKMALI"

"LEHİMİZE DAHA AZ HATA OLDU"

Hakem kararlarıyla ilgili konuşan Mustafa Cengiz, "Rakipler ölümüne mücadele etti. Saha dışında mücadele yapmadık. Tüm Türkiye dün bizim maçı izledi. 24 saat içerisinde üç takımın kaderi belirlendi. Vicdanı olanlar, 'Dün hakemler, Galatasaray'ı kolladı' diyemez. Cüneyt Çakır için söylenen klasik bir şey var, 'Dışarının kralı.' Onunla övünüyoruz ama hakemlerle ilgili konuşmak da istemiyoruz. Cüneyt Çakır kalitesinde yurt dışında maç yönetecek 5-6 hakem çıkmalı. Bazı hakemlerin miadı doldu. İsim vermeyeceğim. Galatasaray lehine yapılan hatalar, aleyhine yapılan hataların 4'te 1'i. Bazıları %80 diyebilirz. İsim vermem. Herkes onuruyla kenara çekilmesini bilmeli. Galatasaray lehine yapılan hatalar, aleyhine yapılan hataların 4'te 1'i. Bazıları %80 diyebilirz. İsim vermem. Herkes onuruyla kenara çekilmesini bilmeli." ifadelerini kullandı.

TERİM'İN HEYKELİ DİKİLECEK Mİ?

'Fatih Terim'in heykeli dikilecek mi?' sorusuna yanıt veren Mustafa Cengiz, "Fatih Hoca'nın heykeli zaten gönüllerde dikilmiş. Müzemizde onun da heykelini olmasını isterdik ama sığmamış bilgisi verildi. Ayrıca 3 bine yakın kupa o müzeye sığmadı, bir kısmı Beyoğlu'nda duruyor. Fatih Hoca, Türk futboluna mührünü vurdu, heykelini dikeceğiz." dedi.

"VAR İÇİN DEĞİL EMRE İÇİN İNDİM"

Abdurrahim Albayrak, Rize'de oğlunun darp edilmesi ve sahaya inmesiyle ilgili sorulan soru üzerine, Rize halkını severim, Rizespor maçlarına giden çok eski Rizesporluyum. 2-3 kişinin yaptığı olay halka mal edilemez. Emre Akbaba'nın sakatlığı için aşağıya fırladım, VAR için değil. Onu hastaneye götürmek istedim. Sakatlığı sırasında VAR'a baktım. Tribünde önemli kişiler vardı, tekrar onları rahatsız etmek için kulübe arkasında maçı takip ettim. O sırada yedek kulübemize küfürler oldu, 'Yapmayın, Rize'ye yakışmaz' dedim. Bir Rizeli yönetici de 'Sen otur' dedi. Oğlum olduğunu bilmiyorlardı, taraftarlar oğluma saldırdı. Allah hiçbir babaya bunu göstermesin. Onlar Rize taraftarı değil. Oğlumu tanımıyorlardı ama Rize taraftarı hiçbir kimseye bunu yapmamalı, yakışmaz." diye konuştu.

BABEL VE ARDA TURAN AÇIKLAMASI

"Ryan Babel imza attı mı? Fatih Terim ile Arda Turan transfer için görüştü mü?" sorularını yanıtlayan Abdurrahim Albayrak, "Ligler bitmeden transfer görüşmemiz olmadı. Arda Turan ile görüşmedik, lig devam ederken böyle bir görüşme olabilir mi? Fatih Terim gibi profesyonel insan böyle bir şey yapar mı?Babel imza attı, atmadı bir şey diyemem. Bir hafta sonra çalışmalar başlayacak. Çok önemli transfer çalışmalarımız olacak. Transfer döneminde çok ağır hakaretlere uğradım. 83 yaşındaki anneme küfürler edildi. Hakkımı helal etmeyeceğim. 83 yaşındaki kadından ne istiyorsunuz? Sizde nasıl vicdan var?" açıklamasını yaptı.

"DIAGNE'Yİ SATMA DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Mbaye Diagne'nin geleceğiyle ilgili soru üzerine açıklama yapan Cengiz, "Mbaye Diagne'yi satma düşüncemiz yok. Gelen bir şeyler var oyuncularımız için ama şampiyonluğa gidiyorduk. Düne kadar transferi kenara bıraktık. Bundan sonra başlayacağız. Diagne'ye ister 9, ister 30 ver. Biz artıya geçtik. Bizi Türkiye'deki en üst makamlara şikayet ettiler paraları çar çur ettiler diye. İyi fiyatını bulursa Abdurrahim hariç herkesi satarız." dedi.

"YILDIZ TRANSFERİ YAPACAĞIZ"

"Yıldız transferi yapacak mısınız? Henry Onyekuru kalacak mı?" sorularını da yanıtlayan Abdurrahim Albayrak "Yıldız futbolcu gelecek. Şu anda yıldız santrforumuz zaten var. Buradan insanları beklentiye sokmayalım. Deniz Türüç ile görüştüğüm falan çıktı. Oturup hoca ile konuşacağız, ona göre kararlar alacağız. Henry Onyekuru kalmayı çok istiyor. Badou Ndiaye de kiralık futbolcumuz. İki santrfor aldık, ikisinin son dakika golleriyle şampiyon olduk. Biri Akhisarspor maçında, biri Rizespor maçında attı. Geçen sene de bunu Sinan Gümüş yaptı. Transferde nokta atışları yapacağız. Son dakikaya hiçbir şey bırakmayacağız. Şampiyonlar Ligi'ne hazır gireceğiz. Bugün hoca yine Florya'daydı. Heykelini dikmek bile yetmez. Ergin Ataman da çok değerli. Bu tip insanların değerini bilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"SEÇİM KARARI ALACAK MISINIZ?" SORUSUNA YANIT

"Seçim kararı alacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Mustafa Cengiz "7 kişi, geçen hafta, şampiyonluğa giderken idari ibrasızlığa konulan tedbir kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdular. 'Hemen seçime gidilsin' diye. O 7 kişiyi affetmiyorum. Yemin ederim, 5-6 kişi oturup rahat konuşamıyoruz. O anda ya önemli bir telefon geliyor ya da başka bir gelişme oluyor. Camianın beklentilerini yoğun gördüğümüz anda gerekli aksiyonu alırız. Destek görmezsek, çekiliriz. Seçim gerektiği anda yapılır. Galatasaray'ın sponsorları var, kredibilitesi var. Seçim süreci maddi gelirler açısından sağlıklı bir süreç değildir. Olacaksa doğal halinde olsun ama gerekirse seçimden dönenin de kaşığı kırılsın." açıklamasını yaptı.

Abdurrahim Albayrak ise ibra edilmemeriyle ilgili "İbra edilmedikten sonra istifa etseydik, ertesi gün 74 milyon TL'yi yatırmasaydık ne olacaktı? Bir yerde kıskançlık varsa orada başarı olamaz. Cansun ve Aysal dönemlerinde hiç kıskançlık olmadı. Sonra Ali Dürüst'ü, beni ve hocayı gönderdiler. Bu kadar güzel giden bir takıma camianın destek olması gerekmez mi? Bugün sabah İnan Kıraç Bey aradı ve teşekkür etti. İbrasızlıktan sonra ilk arayanlardandı ve desteğini verdi. Mahkemeye gidin dedi. Galatasaraylılık böyle bir şeydir." dedi.

"MALİ ANLAMDA EN İYİ KULÜBÜZ"

Galatasaray'ın ekonomik anlamda iyi bir yolda olduğunu belirten Mustafa Cengiz "37 bin 581 ortalamamız var. Avrupa'da seyirci ve mali performans artışında 4. sıradayız. 1905 yılından beri en yüksek rakamdayız. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığımız dönemdeki sayıyı aştık. 101 milyon TL seyirci gelirimiz, bu yıl 233 milyon TL oldu ve giderek artıyor. Gelirde milyar TL'yi zorluyoruz. Bugün itibarıyla büyük kulüpler arasında mali dengesi en iyi kulübüz diyebilirim. Ama mutlaka banka yapılandırılması yapılmalı. Kulüpler mali anlamda çok kötü. Türkiye'de 4 büyükler içinde mali dengesi en iyi durumda olan kulübüz. Kulüplerin kötü durumda olmasının vebalini hep gelecek nesiller ödüyor." diye konuştu.

"DEVLER LİGİ İÇİN TFF HAREKETE GEÇMELİ"

Şampiyonlar Ligi'ne katılım şartlarının değişme ihtimaline değinen Mustafa Cengiz "Şampiyonlar Ligi'ne katılımla ilgili durumun değişme ihtimali var. 6 ülke dışındaki takımlar sıkıntı yaşayabilir. TFF, Kulüpler birliği neden bununla ilgilenmiyor? Kimse konuşmuyor. Aleksander Ceferin bunu düzeltmeli. Böyle bir şey olamaz. TFF'de önemli seçim var. Galatasaray'ın maçına kimin atanacağını tartışmayı bırakın. Birlik olmalıyız, UEFA'ya birileri girmeli, Fenerbahçe'den olur, Trabzonspor'dan olur... Biz birbirimizi yemekten ülkemizi kurtaramıyoruz. Eyy TFF, bir kadro kur ve bu konularla ilgili çalışma yap. Maç saatini, fikstürü bırak. TFF bu olaylara müdahale etmeli, eski gücüne geri gelmeli. Türkiye'yi çok önemsiyorlar, buradaki futbol aşkının farkındalar." ifadelerini kullandı.

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