Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 GSYİAD (Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği) tarafından düzenlenen 'Galatasaray'da Yılın Sporcusu Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

"DURUŞUMUZ AYNEN DEVAM EDECEK"

Futbolda saha dışında çıkmayıp son ana kadar saha içinde kalacaklarını belirten Özbek, "Çok zor bir sezonu sonlandırmak üzereyiz. Yaklaşık 1 ay var. Bazı gruplarda, bazı spor dallarında ligler bitti. En önemlisi futbol. Futbolda da devamlı saha içinde kalma arzusuyla, mücadeleyi kavgayı saha dışına çıkarmamak üzere, hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Bu duruşumuz aynen devam edecektir." diye konuştu.

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