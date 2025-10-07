Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray Bodo/Glimt maçı ne zaman? Galatasaray Bodo/Glimt saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü

        Galatasaray Bodo/Glimt ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza atan Galatasaray, gözünü gruptaki üçüncü maçına çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Taraftarlar, Galatasaray'ın fikstürünü ve kritik karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü...

        Giriş: 07.10.2025 - 23:40 Güncelleme: 08.10.2025 - 01:08
        Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta maçında Liverpool karşısında aldığı galibiyetle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, Avrupa arenasındaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, üçüncü maçında Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, maçın tarihi, saati ve yayın kanalıyla ilgili detayları araştırıyor. Detaylar haberimizde...

        GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasında 3. maçlar oynanacak. Galatasaray – Bodo/Glimt karşılaşması 22 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak.

        GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

        Karşılaşmasının önceki maçlar doğrultusunda TRT kanallarından ekrana gelmesi bekleniyor. Galatsaray Bodo/Glimt maçı bilet satışı için de kulüpten resmi açıklama bekleniyor.

        GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45

        5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

        25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

        9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

        21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

        28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

