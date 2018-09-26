Geçtiğimiz sezondan itibaren TT Stadı’nda önüne gelen herkesi yenmesine rağmen deplasmanlarda sorun yaşayan Galatasaray’da teknik heyet buna bir çözüm üretmek için kolları sıvadı.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Florya’da yapılan konuşmalarda teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları, deplasman sıkıntısının nedenlerini masaya yatırdı. Takımda lider ruhlu bir oyuncunun olmadığını düşünen teknik heyetin, en büyük sorunun ‘İsyan etmemek’ olduğu kanaatine vardığı ifade edildi.

TT Stadı’nda kötü oynanması durumunda bu isyanın taraftarlarca yapıldığını ve takımı ayağa kaldırdığını düşünen Sarı-Kırmızılı kurmaylar, deplasmanlarda ise bunu futbolculardan bekliyor. Ancak dış sahada sergilenen kötü futbolu tersine çevirmek için saha içerisinde hiçbir oyuncunun takımı ateşleme adına ‘İsyan etmemesi’ kayıpların yaşanmasına neden olduğu düşüncesi ağır basıyor. Bu eksikliği kapatmak için devre arası soyunma odasında ve saha kenarından öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunan Terim, buna rağmen bazı maçlarda soruna çare olamıyor. Bu nedenle daha hırçın ve arkadaşlarını ayağa kaldıracak bir oyuncu grubu oluşturmak isteyen İmparator, tüm mesaisini buna harcıyor. 3. döneminde Felipe Melo’ya bu misyonu yükleyen İmparator’un, şimdi de Badou Ndiaye’yi kullanmaya çalışacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ