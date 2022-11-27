Törende konuşan Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, babasının Galatasaray'a olan sevgisini anlattı.

Dursun Özbek de Mustafa Cengiz'in Galatasaray'a önemli hizmetleri olduğunu belirterek, "Galatasaray'a hizmet etmekten dolayı son zamanlarda sağlığına hiç dikkat etmedi. Sarper ile de konuştum, dikkat etseydi belki bugün yaşıyor olacaktı. Galatasaray'ın problemleriyle son nefesine kadar uğraştı. Ben Galatasaray başkanı olarak, kendisine Galatasaray için verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun. Her zaman Galatasaraylıların kalbinde yeri büyük olacaktır. Allah'tan kendisine rahmet diliyorum. Yakınlarına ve ailesine de sabırlar diliyorum" diye konuştu.