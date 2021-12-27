Galatasaray'da golcü sıkıntısı yaşanıyor... 18 Aralık'ta oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Mbaye Diagne'nin sahalara dönüşü uzun sürecek. Mısırlı Mostafa Mohamed ise Afrika Uluslar Kupası'na gidiyor.

Afrika Uluslar Kupası'nda grup maçları 20 Ocak'ta tamamlanacak. Organizasyon 6 Şubat'ta yapılacak final ile tamamlanacak. Mohamed'in ülkesi Mısır turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor.

Galatasaray'ın bu süreçte ligde oynayacağı maçlar şöyle:

Giresunspor - 8 Ocak

Hatayspor - 16 Ocak

Kasımpaşa - 20 Ocak

Trabzonspor - 23 Ocak

Alanyaspor - 6 Şubat haftası (Maç günleri açıklanmadı)

ACİL GOLCÜ ARANIYOR

Diagne ve Mohamed'in yokluğunda forvet hattında sadece Halil Dervişoğlu kalacak. Galatasaray yönetimi, bu bölgeye acil transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

LİGDE SADECE 9 GOL

Galatasaray'ın forvet üçlüsü ligin ilk yarısını verimsiz geçirdi. En skorer isim Mostafa Mohamed 5 gol atarken, Diagne ve Halil 2'şer golde kaldı.

Galatasaray'ın hem oyuncuların eksikliği hem de performans yetersizliği nedeniyle takımın 1. forveti olabilecek kalibrede bir golcü takviyesi yapması bekleniyor.