Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz ekibi ile 14 Şubat Perşembe günü yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise bir süre salonda antrenman yaptıktan sonra sahada çabukluk ve sürat çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi. İdmanın ana bölümünde ise dar alan oyunları oynandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.