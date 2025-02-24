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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan hakem tepkisi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Okan Buruk'tan hakem tepkisi!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 22:55 Güncelleme: 24.02.2025 - 22:55
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        Okan Buruk'tan hakem tepkisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "DERBİDE BEKLENTİLER YÜKSEK OLUR AMA OLMADI"

        Mücadele iki takım için de çok yüksekti. Fenerbahçe'nin topu bize vereceğini bekliyorduk. böyle oldu. Oyun içinde duran toplar dışında pozisyon vermedik. Biz daha çok üretebilirdik. Biraz daha hareketli olabilirdik. Mario Lemina ve Gabriel Sara'yı iki 8 numara gibi başlattım. İstediklerimi zaman zaman yapabildiler. İlk yarı Osimhen'in kafası var, ikinci yarı dönen toplar. Maçın stresi çok farklı. Derbilerde kalite ve beklentiler yüksek olur ama olmadı.

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        HAKEM TEPKİSİ

        Şampiyonlar Ligi Finali oynayan hakemin bile eli titredi. Üç kere eli ağzına gitti. Çok kötü fauller verdi. Mert'in eli var, neredeyse voleybol oynadı. Dördüncü hakemi dinlemedi, Türk olduğu için... Bu saygısızlık. Maçtan sonra kendisine 'Türk hakemlerinden daha kötü performans gösterdiğini' söyledim. Maç öncesi kendini kasmıştı. Yabancı hakem bile bu haldeyse, futbolcuları siz düşünün. Maçı inanılmaz durdu, devamlı faul çaldı. Hakemin performansından mutsuzum. Beklenti oluşuyor, dünya para veriyorsunuz ama sanki maçı 0-0 bitirmeye gelmişti.

        "9 MAÇI KAZANIRSAK ŞAMPİYONUZ"

        Maç maç düşünmek gerekiyor. Önce kupa, sonra pazar günü Kasımpaşa maçı var. Maçları kazanmak için çıkacağız. Bu kadro kalitemizle, Avrupa'da da yokuz.. Orada üzgünüz. Tam takım olduğumuzda daha güçlü olacağız. Tek maç oynadığımızda daha çok ve daha iyi hazırlanma şansı bulacağız. Şu an hiçbir şey kazanmadık, avantajımız var. Yine şampiyon olmak istiyoruz. Hedefim önümüzdeki 9 maç, kazandığımız zaman şampiyon oluyoruz.

        "LEMINA ÇOK İYİ KATKI YAPTI"

        Mario Lemina, takıma çok iyi bir katkı yaptı. Bütün oyuncularımız elinden geleni yaptı. Mario, uzun süre oynamadı biliyorsunuz. Ona rağmen çok iyiydi. Sonlarda yoruldu.

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