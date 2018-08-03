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STOKE CITY BİR YILDIZA DAHA GÖZ DİKTİ!

Fotomaç'ın haberine göre; elinde Martins Indi ve Shawcross dışında stoper kalmayan Stoke City'den Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi. Gelecek sezon yeniden Premier Lig'e yükselmek isteyen İngiliz ekibi, Serdar Aziz'e talip oldu. Sezon ortasında Badou Ndiaye'yi 16 milyon euro'ya transfer eden Stoke City'nin Serdar için 5 milyon euro'luk bir teklif sunacağı ise gelen bilgiler arasında...