Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Pazar günü Akhisarspor'la Süper Kupa maçına çıkacak sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için de kadrosunu güçlendirmenin peşinde. Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızına gözünü dikerken sarı-lacivertlilerin de bu transfer için devrede olduğu öğrenildi! Crystal Palace'ın transfer teklifi yaptığı Belhanda'nın bonservisini belirleyen Galatasaray'ın genç yıldızının Barcelona'nın da takibine takıldığı kaydedildi. İşte Galatasaray'da son dakika transfer haberleri
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Sevilla'nın kadroda düşünmediği ve satış listesine koyduğu Simon Kjaer, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer yarışına sahne olmaya hazırlanıyor. Transfer döneminin sonlanmasına sayılı günler kala, stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Simon Kjaer'i yakın takibe almıştı.
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Takvim'de yer alan habere göre, son birkaç gün içinde sarı kırmızılılara Kjaer transferinde bir rakip çıktı: Fenerbahçe... Cocu'nun da stoper arayışında olduğu ve Kjaer'i izletmeye başladığı iddia edildi.
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Fenerbahçe, eski yıldızını kadrosuna katmak için çözüm yolları aramaya başladı. Kiralık formülü gündemde...
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TERİM'İN GÖZÜ ONDA
Portekiz ekiplerinden Sporting Lizbon, Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Maicon'a talip olurken Galatasaray da Sporting'den Arjantinli orta sahaya göz dikti. Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'da 8 numara defteri yeniden açıldı.
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Badou Ndiaye'nin boşluğunu henüz dolduramayan teknik direktör Fatih Terim, sürekli sakatlığını bahane eden Tolga Ciğerci'yi de kadro dışı bırakmıştı. Ayrıca Selçuk İnan da hazırlık kampında beklentilerin altında kaldı. Senegalli futbolcunun yeniden kiralanması için çalışılırken sarı-kırmızılı ekibin karşısına Everton çıktı.
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Stoke City'nin Everton'ın deneyimli stoperi Ashley Williams'ı kadrosuna katmak istediği, buna karşılık Everton'ın da Badou Ndiaye'yi transfer etmeyi planladığı ifade ediliyor. Tarafların görüşmelere başladığı belirtilirken transferin birkaç gün içinde resmileşmesi bekleniyor.
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Ndiaye'yi kiralaması artık imkansız görünen ve yeniden arayışlara başlayan Galatasaray'a güzel haber Portekiz'den geldi. Sporting Lizbon, Maicon'u listesine aldı. Galatasaray'ın Maicon'u göndermek istediğini bildiği için işi takasla bitirmeye çalışıyor.
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İki kulüp arasında para+takas+oyuncu ekseninde sıkı pazarlıklar döndüğü belirtiliyor. 27 yaşındaki Battaglia'nın, Transfermarkt değeri 8 milyon Euro... Kariyeri boyunca 192 karşılaşmaya çıkarken 14 gol atıp, 3 de asist yaptı. Daha önce Huracan, Racing Club, Sporting Braga, Moreirense, Chaves formaları giyen Bataglia'nın Sporting Lizbon ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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EMRE AKBABA, GALATASARAY'I İSTİYOR!
Başakşehir'in transfer teklifini reddeden Alanyasporlu Emre Akbaba, Galatasaray'da forma giymek istiyor. Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündem yeniden Emre Akbaba.
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Cumhuriyet'in haberine göre; Emre Akbaba, Alanyaspor ile Başakşehir'in transfer konusunda anlaşması üzerine Galatasaray'da forma giymek istediğini kulübüne iletti.
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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray’dan gelen teklifi 'komik' olarak nitelendirmiş; sarı kırmızılı camia da bu açıklamaya tepki göstermişti.
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Galatasaray taraftar grubu ultraAslan, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında “Baskılar engel değil senin sevgine az kaldı ‘parçalı’ formayı giymene... Diren Galatasaraylı Emre Akbaba” sözlerine yer verdi.
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BELHANDA'NIN BONSERVİSİ BELLİ OLDU!
Galatasaray 'ın Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro bonservis karşılığında satın aldığı Younes Belhanda için şampiyonluk sonrasında 500 bin Euro da bonus ödemişti.
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Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılı yönetim 8.5 milyon Euro yatırım yapılan Faslı oyuncuya 10 milyon Euro değer biçti. İngiliz ekibi Crystal Palace'ın gündeminde olan Belhanda için Galatasaray, 10 milyon Euro'nun altında gelecek tekliflere kapısını kapattı.
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Faslı yıldızın önceliği ise Galatasaray'da kalmak. Sarıkırmızılı takımda kazandığı 3 milyon 350 bin Euro garanti ücretten memnun olan Belhanda, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" diyerek Çin ve Katar alternatiflerini gündeminden çıkarmıştı.
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EMERY İSTEMEDİ, GALATASARAY İSTİYOR!
Daily Mirror'daki habere göre; 26 yaşındaki Mustafi'nin, kadroda Sokratis Papastaphopoulos, Rob Holding, Calum Chambers ve Konstantinos Mavropanos varken ilk 11'de forma giymesinin imkansız olduğu yazıldı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray, Mustafi için Londra ekibine kiralık teklifinde bulunmuş ancak Arsenal teklifi reddetmişti.
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Topçular'ın Mustafi için kiralık seçeneğini değil, bonservisiyle satın alma tekliflerini kabul edecek. Mirror'daki habere göre ise Mustafi'nin bonservis bedeli tam 27 milyon euro. Haberde bu ücreti veren takımın Mustafi'yi hemen kadrosuna katabileceği, Unai Emery'nin Mustafi'yi hiçbir şekilde ilk 11'de düşünmediği de yazıldı.
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Fanatik'te yer alan habere göreyse bu durum Galatasaray açısından Mustafi transferini adeta imkansız kılıyor. FFP kriterleri gereğince Cim Bom'un oyuncu satmadan alması mümkün değil.
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STOKE CITY BİR YILDIZA DAHA GÖZ DİKTİ!
Fotomaç'ın haberine göre; elinde Martins Indi ve Shawcross dışında stoper kalmayan Stoke City'den Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi. Gelecek sezon yeniden Premier Lig'e yükselmek isteyen İngiliz ekibi, Serdar Aziz'e talip oldu. Sezon ortasında Badou Ndiaye'yi 16 milyon euro'ya transfer eden Stoke City'nin Serdar için 5 milyon euro'luk bir teklif sunacağı ise gelen bilgiler arasında...
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MUSLERA'YA İTALYAN KANCASI!
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'ya teklifler gelmeye devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre Roma'nın takımdan ayrılan Alisson'un yerine Uruguaylı kaleciyi alacağı iddia edilirken İtalya'dan bir iddia daha geldi.
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Napoli'nin 22 milyon Euro'ya Udinese'den aldığı Alex Meret'in omzundan yaşadığı sakatlık sonrasında sahalara ne zaman döneceğinin belli olmaması üzerine Carlo Ancelotti'nin bir liste verdiği belirtildi. Bu listede Ochoa ile Muslera'nın isimlerinin de yer aldığı iddia edildi.
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TOLGA, WOLFSBURG'U REDDETTİ!
Sarı-Kırmızılılarda kulüp bulması istenen Tolga Ciğerci geride kalan 1 aylık süreçte transferi için çok da çaba harcamadı. Teknik Direktör Fatih Terim'in yeni sezon planlarında yer almayan Tolga ve menajerinden kulüp bulmaları istenirken, 1 aylık süre zarfında Galatasaray'ın beklediği haber gelmedi.
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Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un Tolga'ya talip olduğu ve masaya oturdukları öğrenilirken Tolga'nın yıllık 2 milyon Euro net maaşını bırakmak istemediği ve Wolfsburg'un teklifini bu yüzden reddettiği kaydedildi.
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BARCELONA, YUNUS İÇİN GELİYOR!
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmıştı. Başta Barcelona olmak üzere, Roma, PSV gibi takımlar onu yakından takip ediyor. Bir iddiaya göre Barcelona yetkilileri önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Galatasaray ile masaya oturacak. (Fotomaç)
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