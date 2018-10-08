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Galatasaray'dan Fatih Terim'e 3 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'le yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında takımın başına gelen ve Galatasaray'ı ligde şampiyonluğa taşıyan Terim'e, 3 yıllık bir kontrat teklif edilmesi bekleniyor

08 Ekim 2018 Pazartesi, 09:29 | Güncelleme:

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim, Eski Başkan Dursun Özbek döneminde tekrar takımın başına getirilen teknik direktör Fatih Terim'le yeni sözleşme için kolları sıvadı. 

Geçen sezonun ortasında İgor Tudor'un yerine göreve gelen Terim, takımı bir anda ayağa kaldırmış ve sezon sonunda Sarı-Kırmızılılar'ın Süper Lig'de şampiyon olmasında başrolü oynamıştı. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; 1.5 yıllık sözleşmesi önümüzdeki mayıs ayında bitecek olan tecrübeli çalıştırıcının uzun yıllar boyunca takımın başında kalmasını isteyen Galatasaray yönetimi, bu konuda ilk hamlesini yaptı. Başkan Cengiz'in, Terim'e 3 senelik bir sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

Tarafların yeni sözleşme ilgili olarak masaya oturacağı tarih yakın zamanda belli olacak. Deneyimli teknik adamına 3 milyon Euro civarında bir ücret teklif edileceği konuşuluyor. Takımın başına üçüncü kez geldiğinde yarım sezon için sembolik olarak Galatasaray kulübünün kuruluş yılı olan 1905 TL alan Terim, bu sezon için 3 milyon Euro alacak. Takımı şampiyon yapması halinde de 55 yaşındaki hocaya 500 bin Euro başarı primi ödenecek.

 

 

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