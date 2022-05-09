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Galatasaray'dan şampiyonluk sayısı açıklaması

Galatasaray Kulübü, son dönemde tartışma konusu olan Süper Lig şampiyonluklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'dan şampiyonluk sayısı açıklaması

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde Süper Lig şampiyonlukları konusunda, hukuki temeli ve geçerliliği bulunmayan, gayriciddi iddiaların yeniden gündeme getirilme çabalarını dikkatle takip ediyoruz." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği gibi, Fenerbahçe Spor Kulübünün Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yapmış olduğu meşruiyeti bulunmayan 28 şampiyonluk konulu başvuruya karşı Galatasaray Spor Kulübü tarafından Türkiye Futbol Federasyonuna 23 Mart 2021 tarihli dilekçemiz ile başvurulmuştu. Devam eden süreçte, 21 Nisan 2021 tarihli ikinci dilekçemiz ile ilk başvurumuza ek beyan ve itirazlarımız da Türkiye Futbol Federasyonuna iletilmişti. Söz konusu dilekçelerimiz vasıtasıyla Fenerbahçe Spor Kulübünün hiçbir hukuki dayanağı olmayan iddialarına konu başvuru ile buna bağlı taleplerin neden reddedilmesi gerektiği Türkiye Futbol Federasyonuna detaylıca izah edilmiştir.

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübünün sözde iddiasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki hukuki süreci son derece yakından takip etmektedir ve ilerleyen dönemlerde de takip etmeye devam edecektir. Galatasaray Spor Kulübü, bugün itibarıyla müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye'nin en çok Süper Lig şampiyonluğu olan kulübüdür."

FENERBAHÇE'DEN YANIT GELDİ

Fenerbahçe, 1 Nisan 2021'de sosyal medya üzerinden "İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!" ifadeleriyle yapılan çağrıyı alıntıladı ve Galatasaray'a "Davetimiz hala geçerlidir!" diyerek yanıt verdi.

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