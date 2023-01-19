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Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom'a yeni golcü geliyor

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Sarı-kırmızılı ekipte ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Galatasaray, Chelsea forması giyen David Fofana’yı kadrosuna katmayı planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları

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  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom'a yeni golcü geliyor - David Fofana kimdir?

    Galatasaray, transfer arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, ara transfer döneminde hücum rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom'a yeni golcü geliyor - David Fofana kimdir?

    Galatasaray’ın listesinin ilk sırasında Chelsea forması giyen David Fofana var.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom'a yeni golcü geliyor - David Fofana kimdir?

    Sarı kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcuyu 1 buçuk yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom'a yeni golcü geliyor - David Fofana kimdir?

    Fildişili golcünün ise sadece 6 aylığına Türkiye’de futbol oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom'a yeni golcü geliyor - David Fofana kimdir?

    Galatasaray’da sezon başında kiralanan Haris Seferovic ile yolların ayrılmasının ardından, Fofana transferinde görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom'a yeni golcü geliyor - David Fofana kimdir?

    David Fofana, 3 sezon formasını giydiği Molde’de 65 maça çıktı ve takımına 24 gol 10 asistlik katkı sağladı.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom'a yeni golcü geliyor - David Fofana kimdir?

    Norveç ekibinde dikkat çeken genç futbolcu, Ocak ayının başında 12 milyon Euro'ya Chelsea’ye transfer olmuştu.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom'a yeni golcü geliyor - David Fofana kimdir?

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