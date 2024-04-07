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        Galatasaray'dan Süper Kupa paylaşımı

        Galatasaray Kulübü'nden tatil edilen Süper Kupa karşılaşmasının ardından paylaşım geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasarayımız, 2023 Turkcell Süper Kupası'nın sahibi oldu. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 2022-23 şampiyonu olarak sahaya çıkan takımımız, rakibin sahadan çekilmesiyle kupanın kazananı oldu" ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 22:35 Güncelleme: 07.04.2024 - 22:35
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        Galatasaray'dan Süper Kupa paylaşımı
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        Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'na çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.

        U19 takımı oyuncuları saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile golü yedikten sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken soyun odasına yöneldiler. Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti. Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı. Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek.

        Sarı-kırmızılı kulüpten Süper Kupa ile ilgili paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

        “Galatasarayımız, 2023 Turkcell Süper Kupası’nın sahibi oldu. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda 2022-23 şampiyonu olarak sahaya çıkan takımımız, rakibin sahadan çekilmesiyle kupanın kazananı oldu.

        Rakip takım genç oyuncularını sahaya sürerken Mauro Icardi, bir dakika dolmadan Barış Alper Yılmaz’ın pasıyla rakip fileleri sarstı. Bu golün ardından sarı-lacivertli takım oyuncularını sahadan çekti.

        Galatasaray, bu zaferle birlikte Cumhuriyet’in 100. yılını iki kupa ile taçlandırdı. TFF Süper Kupa adıyla 7. kez bu kupayı kazanan takımımız, öncesindeki statüde Cumhurbaşkanlığı Kupası adı altındaki zaferleriyle 17. kez bu kupayı kazanmış oldu.

        Ulu Önder Atatürk baskılı tişörtüyle ısınmaya takımımız, rakibin çekilmesiyle sahada zafer turu attı.

        6 Şubat depreminden etkilenen illerimizden olan Şanlıurfa’da geliri depremzedelere bağışlanan maçta yer alan takımımıza şehir halkından büyük sevgi ve ilgi vardı. Takımımız havalimanına indiği andan itibaren renk fark etmeksizin binlerce vatandaşımızın yalnız bırakmadığı oyuncularımız halkı fırsat buldukça selamlayarak onlarla fotoğraflar çekildi.”

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