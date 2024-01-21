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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan tarihi skor: Trabzon'a ilk kez 5 gol attı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan tarihi skor!

        Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 mağlup etti ve puanını 54'e yükselterek Fenerbahçe'yle puan farkını eşitledi. Sarı-kırmızılılar zorlu deplasmanda tarihi bir skor elde etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.01.2024 - 21:31 Güncelleme: 21.01.2024 - 22:38
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        Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 5-1'lik skorla galip ayrıldı ve puanını 54'e yükseltti.

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        Fenerbahçe'nin evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Aslan, Trabzon deplasmanından aldığı 3 puanla sarı-lacivertlilerle zirvede puanları eşitledi.

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        TARİHTE İLK KEZ 5 GOL ATTI

        Galatasaray, Wilfired Zaha'nın ve Kerem Aktürkoğlu'nun ikişer, Kaan Ayhan'ın bir gol attığı müsabakada tarihi bir skor elde etti.

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        OptaCan'ın aktardığına göre sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'a rakip olduğu bir maçta beş golü ilk kez attı.

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        ZAHA SANTRFORA GEÇTİ 2 GOL ATTI

        Sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, forvette başladığı maçta 2 gol sevinci yaşadı. Zaha mücadelenin 13 ve 61. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı.

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        Deneyimli futbolcu ayrıca Kaan Ayhan'ın golünde de asist yaptı. 31 yaşındaki oyuncu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı.

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        UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında da 1 kez fileleri havalandıran Zaha'nın bu sezon toplam 9 golü bulunuyor. Karşılaşmaya 11'de başlayan Wilfried Zaha 90 dakika sahada kaldı.

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        OKAN BURUK DA TARİHE GEÇTİ

        Galatasaray gibi teknik direktör Okan Buruk da bu deplasman galibiyetiyle tarihe geçti. Başarılı teknik direktör, Galatasaray tarihinde Trabzonspor'u üst üste üç Süper Lig maçında mağlup eden dördüncü teknik direktör oldu.

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        Bunu daha önce Mustafa Denizli, Fatih Terim, Mircea Lucescu başarmıştı.

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        KEREM AKTÜRKOĞLU 10. GOLÜNÜ ATTI

        Zaha gibi Kerem Aktürkoğlu da zorlu virajda yıldızlaşan isimlerden oldu. Müsabakanın 80. dakikasında Kerem ceza sahası dışı sol tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-1 yaptı.

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        Uzatma dakikalarında yine sahneye çıkan sarı-kırmızılı futbolcu skoru 5-1'e getirdi.

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        25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 10. golünü kaydetti. Başarılı futbolcu bu gollerin 7'sini Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde attı.

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        Mücadeleye 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu 90 dakika sahada kaldı.

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        SOL BEKTE BAŞLADI, İLK GOLÜNÜ ATTI

        Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kaan Ayhan, sol bekte başladığı Trabzonspor müsabakasında bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

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        Mücadelenin 64. dakikasında Wilfried Zaha'nın pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Kaan, çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yaptı.

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        Bu sezon orta sahada, defansın ortasında ve sağ bekte görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçında da sol bekte oynadı.

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        Başarılı futbolcu attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

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