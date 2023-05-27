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Galatasaray'dan Uğurcan Çakır atağı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray diğer yandan transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak için harekete geçiyor

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  • Galatasaray'dan Uğurcan Çakır atağı!

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da transfer hareketliliği de yaşanıyor. Florya'da herkes şampiyonluğa kenetlenirken sarı-kırmızılı idareciler 2023-24 model Galatasaray için kolları sıvamış durumda.
  • Galatasaray'dan Uğurcan Çakır atağı!

    Bir süredir takviye planlanan bölgeler için Okan Buruk'la masada olan sarı-kırmızılı yetkililer yurt dışında temaslarda bulunurken yurt içinde de gaza basacak.
  • Galatasaray'dan Uğurcan Çakır atağı!

    TFF'nin mevcut yabancı oyuncu kuralını bir sezon daha devam ettirme kararı sonrasında yerli oyuncu takviyesi yapmayı düşünen Galatasaray'ın gündemine Uğurcan Çakır transferi geldi.
  • Galatasaray'dan Uğurcan Çakır atağı!

    Fernando Muslera ile şampiyonluğa koşan sarı-kırmızılıların, Uruguaylı file bekçisi ile rekabete girebilecek bir yerli kaleci almayı düşündüğü öne sürüldü.
  • Galatasaray'dan Uğurcan Çakır atağı!

    Trabzonspor'da geçen sezon başında ayrılığı gündeme gelen ancak tekliflerin yetersiz bulunduğu Uğurcan Çakır için devreye girilebileceği iddia edildi.
  • Galatasaray'dan Uğurcan Çakır atağı!

    Uğurcan Çakır'ın yeni bir macera aramak için ayrılabileceği iddiaları kulislerde konuşulurken sarı-kırmızılıların da Trabzonspor'un kapısını sezon sonunda çalabileceği öğrenildi. 
  • Galatasaray'dan Uğurcan Çakır atağı!

    Bordo-mavililer daha önce Uğurcan Çakır için 15 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli belirlemiş ancak bu rakama yaklaşan bir teklif gelmemişti. 
  • Galatasaray'dan Uğurcan Çakır atağı!

    Galatasaray'ın milli file bekçisi için ekonomik olarak şartları zorlayacağı ve 7-8 milyon Euro'lara kadar çıkacak bir teklif hazırlığına girdiği kaydedildi.
  • Galatasaray'dan Uğurcan Çakır atağı!

    27 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katarak kalede de yerli alternatif yaratmayı düşünen Galatasaray, Muslera sonrasında da şampiyon kaleciyle yola devam etmeyi planlıyor. 
  • Galatasaray'dan Uğurcan Çakır atağı!

    OKAN KOCUK'LA YOLLAR AYRILIYOR

    Galatasaray'da kaledeki diğer bir değişim ise Okan Kocuk'la yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli file bekçisiyle yollarını ayırıyor. 
  • Galatasaray'dan Uğurcan Çakır atağı!

    Geçen sezon Giresunspor'da gösterdiği performansla ligin dikkat çeken kalecilerinden olan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Muslera'dan formayı almakta zorlandı.
  • Galatasaray'dan Uğurcan Çakır atağı!

    Okan'ın kariyerinin kritik bir dönemine girdiği, forma giyebileceği bir kulüpte düzenli oynama şansı elde etmek istediği öğrenildi.
  • Galatasaray'dan Uğurcan Çakır atağı!

    Galatasaray'da mutlu olsa da kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Okan'ın bu görüşü sarı-kırmızılı yetkililer tarafından da saygıyla karşılandı.
  • Galatasaray'dan Uğurcan Çakır atağı!

    27 yaşındaki file bekçisiyle sözleşme yenilenmeyecek ve Okan Kocuk sezon sonu itibarıyla Galatasaray'dan ayrılacak. 

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