Galatasaray'dan zorunlu rotasyon!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'inde zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Okan Buruk, Gaziantep FK mücadelesine ilk 11'de başlayan Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Lucas Torreira'dan cezaları nedeniyle bu maçta yararlanamadı. Buruk, ayrıca söz konusu maçta cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz'ı da kadroya alamadı. Galatasaray'da Ismail Jakobs ve Yunus Akgün sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna yazılmadı.

ÜÇLÜ SAVUNMA OYNADI Galatasaray, Adana Demirspor karşısına 3-4-1-2 dizilişiyle çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte savunma üçlüsü Cuesta, Sanchez ve Jelert'ten oluştu. Orta sahada Sallai, Kaan, Sara, Ahmed görev parken, çift santrforun ardından Mertens yer aldı. Galatasaray'ın ileri ucunda Morata ve Osimhen gol aradı. REKLAM CUESTA İLK KEZ FORMA GİYDİ Yeni transfer Carlos Cuesta ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı. Belçika'nın Genk takımından kadroya katılan 25 yaşındaki Kolombiyalı stoper, Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynadı. Yeni transferlerden Mario Lemina da yedek kulübesinde yer aldı.

MORATA İLK KEZ TARAFTARLARIN ÖNÜNDE Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, ilk kez RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarın önüne çıktı. Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 22. haftada deplasmandaki Gaziantep FK maçında giyen İspanyol santrfor, ikinci kez ise Ziraat Türkiye Kupası'nda dış sahada Geosis Boluspor maçında terletti. Boluspor mücadelesinde ağları havalandırarak Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Morata, Adana Demirspor maçına 11'de başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşan Morata, ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de soyundu. KAPTANLIK KAAN AYHAN'DA Galatasaray'da kaptanlık pazubendini Kaan Ayhan taktı. Takım kaptanları Fernando Muslera'nın cezası, Mauro Icardi'nin de sakatlığı nedeniyle forma giyemediği müsabakada tecrübeli oyuncu Kaan sahaya kaptan olarak çıktı.